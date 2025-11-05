¿Ángela Aguilar renuncia a todo? Video causa polémica donde confiesa que pensó dejar el legado familiar

Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje emotivo en redes sociales previo al arranque de su gira “Libre corazón”, la cual recorrerá diferentes ciudades de Estados Unidos. A través de un video publicado en sus historias de Instagram, la intérprete del regional mexicano habló sobre la presión que siente al pertenecer a una de las dinastías más importantes de la música en México, mostrando imágenes íntimas de su trayectoria artística.

Pepe Aguilar responde a los detractores de a Ángela Aguilar por su matrimonio con Christian Nodal / IG: @pepeaguilar_oficial

¿Por qué Ángela Aguilar ha pensado en abandonar el legado musical de su familia?

En el video difundido en redes sociales, Ángela Aguilar expresó las dificultades que ha enfrentado al crecer bajo la mirada pública.

“Tú piensas que está difícil, pero no está difícil. Con el llanto en mi garganta, el nudo aflojó, aunque mi esperanza en el camino hace tiempo se perdió” Ángela Aguilar

Dijo la cantante, mostrando una faceta poco vista por sus seguidores. La intérprete también reconoció que en diversas ocasiones ha considerado alejarse del camino musical que su familia ha construido durante décadas.

“No les miento que mil veces he querido abandonar el camino forjado generaciones atrás, y es justo donde encuentro la fuerza de continuar” Ángela Aguilar

Sus palabras generaron múltiples reacciones, pues expuso abiertamente el desgaste emocional que enfrenta en su carrera. Este mensaje forma parte de una serie de publicaciones que la artista ha compartido en días previos al inicio de su tour, reflejando el contexto emocional que rodea sus decisiones profesionales.

¿Cuándo inicia la gira “Libre corazón” de Ángela Aguilar en Estados Unidos?

La gira “Libre corazón” marcará una nueva etapa para Ángela Aguilar dentro del regional mexicano. Según lo compartido en sus redes sociales, el tour recorrerá diversos escenarios en Estados Unidos, donde la cantante busca mostrar una faceta renovada ante su público. La gira de Ángela Aguilar comenzó el 24 de octubre de 2025, con su primer concierto en Newark, Nueva Jersey.

Sus mensajes también han provocado un intenso debate en redes, donde usuarios han expresado apoyo, preocupación y cuestionamientos sobre su estabilidad frente a la fama.

historias de Ángela Aguilar / Captura de pantalla

¿Qué mensaje compartió Ángela Aguilar en otro de sus recientes videos virales?

En un segundo video que circuló en plataformas digitales, Ángela Aguilar compartió otro pensamiento revelador.

“Entre más tiempo pasaba, más me olvidaba de lo que un día fue. Mi lugar seguro se convirtió en un campo de batalla y rendirme parecía la única opción. Hoy les ofrezco mi canto si es que no les gusta quién soy” Ángela Aguilar

Las imágenes que acompañaron este mensaje incluyeron escenas de conciertos pasados y momentos íntimos durante sus ensayos. Esta publicación generó comentarios divididos: por un lado, seguidores que manifestaron comprensión hacia la presión mediática que enfrenta; por el otro, usuarios que señalaron la carga emocional detrás de sus palabras.

Los internautas han mantenido abierta la conversación respecto al futuro de la cantante y el reto que implica mantener una carrera activa bajo la sombra del apellido Aguilar.

