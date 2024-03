Rihanna criticada en redes por ofrecer un concierto privado ‘aburrido’ al hijo del hombre más rico

Rihanna fue la estrella invitada a la celebración previa al matrimonio de Anant Ambani, el hijo menor del magnate indio Mukesh Ambani, considerado el hombre más rico de Asia y uno de los diez más ricos del mundo.

La talentosa artista de Barbados deleitó a más de 1,200 invitados, entre ellos, destacadas personalidades como Mark Zuckerberg, Bill Gates, Ivanka Trump y diversos actores de Bollywood, con un exclusivo concierto en honor al matrimonio de Anant con Radhika Merchant, hija de otro prominente empresario indio.

Esta familia no es nueva en el arte de traer artistas de renombre a sus celebraciones. En 2018, la hija mayor, Isha Ambani, se unió en matrimonio con el empresario Anand Piramal, y su evento contó con la presencia y actuación exclusiva de Beyoncé. Al año siguiente, en 2019, el hijo mayor, Akash Ambani, contrajo matrimonio con Shloka Mehta, hija de otro magnate, y tuvieron como invitados especiales a Coldplay y The Chainsmokers.

Critican a Rihanna por su actuación en la preboda de multimillonario indio

Los críticos de Rihanna no creen que haya hecho una buena actuación en la celebración previa a la boda del multimillonario Anant Ambani y su novia, Radhika Merchant Jamnagar, y está siendo criticada por ofrecer un espectáculo “mediocre” y “aburrido”.

“Siempre he dicho que es una intérprete increíblemente vaga... nunca se tomó el tiempo para mejorar sus actuaciones”, “Rihanna siempre ha sido seca y mediocre, no sé por qué la gente se sorprende”. “Amo a Rihanna, pero siempre le digo a la gente que sus conciertos han sido algunos de los más aburridos en los que he estado”. Comentarios en redes

Esto cobró Rihanna por cantar en la preboda del hijo del hombre más rico de Asia

Según la información del medio TMZ, Rihanna habría recibido una compensación de alrededor de 6 millones de dólares (Es decir, poco más de cien millones de pesos mexicanos) por su presentación, durante la cual interpretó 17 de sus canciones más populares, incluyendo éxitos como “We Found Love” y “Bitch Better Have My Money”. Este evento marcó el regreso de la cantante a los escenarios, siendo su primer concierto desde su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2023.

