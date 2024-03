Revelan que Florinda Meza podría demandar a su hijastro por la bioserie de Chespirito

La bioserie de Roberto Gómez Bolaños, que lleva por nombre ‘Sin querer queriendo’, ya inició sus grabaciones en Acapulco, Guerrero. Sin embargo, el proyecto podría verse afectado por Florinda Meza, quien estaría alistando una serie de demandas.

Cabe señalar que esta serie es un proyecto que busca llevar a la pantalla chica algunos aspectos importantes de la vida del actor y comediante Roberto Gómez Bolaños.

Primeras imágenes de la serie de Chespirito / Twitter / Ventaneando

¿Florinda Meza podría demandar a la serie de Chespirito?

De acuerdo con el programa de espectáculos Ventaneando, Florinda Meza podría demandar a María del Carmen Rotter Alday, quien fue directora general de Televisa. Pues al parecer, ella habría revelado información confidencial sin autorización a la productora Max (antes HBO Max), algunos datos confidenciales respecto a Roberto Gómez Bolaños.

Además, también podría ser demandado Roberto Gómez Fernández, uno de los hijos de “Chespirito”, ya que él también estaría involucrado en la serie y enfrentaría demandas debido a que fue acusado de usar de manera ilegal los derechos de imagen de su padre para dicha serie.

Por si fuera poco, HBO Max, Warner Bros. Discovery, THR3 Media Group y el Perro Azul también podrían estar involucrados en estos temas legales.

Florinda Meza no está de acuerdo con la bioserie

Recordemos que fue en octubre del 2023 que Florinda Meza reveló en un video publicado en sus redes sociales que no estaba totalmente de acuerdo con el proyecto y que su esposo, Roberto Gómez Bolaños, en vida, tampoco lo aprobaría debido a que algunos de los capítulos supuestamente no dicen la verdad, pero no amenazó con frenar el proyecto.

Hasta el momento, Florinda Meza no se ha pronunciado oficialmente sobre estas supuestas demandas en contra de la bioserie de su esposo. Sin embargo, se espera que en las próximas horas la actriz salga a aclarar todo lo dicho por el programa de espectáculos.

