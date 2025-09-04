Influencer mexicano sufre robo en la casa de “Betty la fea” y queda grabado: VIDEO

Lo que comenzó como una experiencia emocionante para un influencer mexicano, terminó en una pesadilla. Durante una visita turística a Bogotá, Colombia, el también tiktoker fue víctima de un robo en plena vía pública, justo frente a la icónica casa de la telenovela Betty la fea y todo quedó grabado.

¿Qué influencer mexicano sufrió un robo frente a la casa de Betty la fea?

Gerardo Toledo, es un creador de contenido mexicano que se ha consolidado en los últimos años como una figura destacada. Aunque su presencia se expande por varias plataformas, es en Instagram y TikTok donde ha cultivado una comunidad con millones de visualizaciones en sus publicaciones.

Su contenido no se limita al entretenimiento superficial. Por el contrario, Toledo combina el humor con la reflexión, la anécdota con la crítica social y la cultura pop con experiencias humanas profundas.

Desde videos sobre situaciones cotidianas con mensajes empáticos, hasta clips más elaborados con narrativas de viaje o interacción social, su estilo se caracteriza por una narración íntima y emocionalmente inteligente.

Soy.toledo influencer

¿Cómo fue el robo qué sufrió el influencer Gerardo Toledo frente a casa de Betty la fea?

En uno de los videos publicados en sus redes sociales, el tiktoker, Gerardo Toledo muestra el momento en que un motociclista arrebata a una mujer el celular con el que le estaban tomando una foto al influencer junto a una mujer caracterizada de ‘Betty’.

Lo más fuerte es que el malvado no apareció de la nada. (...) Llevaba rato siguiéndonos, como un depredador esperando el momento exacto para atacar. Yo distraído grabando la casa de Betty la fea y él cada vez más cerca. (...) Hasta que en segundos se lanzó sobre mí y me arrebató el celular. Gerardo Toledo

Toledo confirmó que ninguno de los dispositivos pudo ser recuperado, lo que sumó a su frustración no solo por la pérdida material, sino también por el susto del momento. Por otra parte, en comentarios señalan que tanto taxistas, como vecinos, piden tener cuidado en ese barrio, pues han sido reportados varios robos y asaltos.

¿Fue un montaje? Comentarios en redes aseguran que el robo a Gerardo Toledo fue falso

Tras la publicación del video en Instagram, las redes sociales se inundaron de comentarios. La mayoría de los usuarios expresó solidaridad con el influencer, Gerardo Toledo y condenó el robo. Sin embargo, algunos cuestionaron la veracidad de lo ocurrido, sugiriendo que se trataba de un montaje con fines publicitarios o de contenido viral.

Comentarios como:



“Repetí el vídeo y no sé qué le robaron”,

"¿El celular era transparente?”,

“Ya vi varias veces el vídeo y no le quitan nada”

Frente a estas acusaciones, @soy.toledooficial respondió en otro video: “ Lo que pasó fue real. Nadie haría algo así para llamar la atención ”. Y mostró más pruebas, sobre cómo los seguían y hasta dónde fueron a llegar para ver la última ubicación mostrada por su celular después del robo.

El influencer agradeció especialmente a su guía turístico, quien lo ayudó a calmarse tras el asalto y a gestionar los primeros pasos para reportar el robo. También destacó el papel de las autoridades locales, aunque no se ha informado oficialmente si se ha identificado al delincuente.

A pesar del mal momento, Gerardo Toledo ha asegurado que su amor por Colombia y su gente sigue intacto.

