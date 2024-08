Adrián Marcelo y Mariana Echeverría hacen comentarios ácidos de la productora de ‘Hoy'; ella responde

La segunda temporada de La casa de los famosos México sigue generando controversia tanto dentro como fuera del reality show. En esta ocasión, los comentarios de Adrián Marcelo y Mariana Echeverría sobre el programa Hoy han provocado una fuerte reacción por parte de Andrea Rodríguez, productora del matutino.

Durante una conversación en el cuarto Tierra, Adrián Marcelo reveló que intentó evitar asistir a Hoy durante su gira de medios antes de ingresar al reality. “Yo intenté por todos los medios de que no me lleven a Hoy”, afirmó Marcelo en tono burlón.

Este comentario dio pie a que otros integrantes del cuarto, como Agustín Fernández, Ricardo Peralta y Mariana Echeverría, se unieran a las burlas sobre las secciones del programa y el comportamiento de los conductores.

Mariana Echeverría, en particular, no escatimó en críticas hacia Arath de la Torre, uno de los conductores del matutino.

Mariana Echeverría

“A ver, aguántalo 10 años de program… no está aislado porque nadie lo quiere. Por eso está solo porque no puede convivir. No lo soportan”.