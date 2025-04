En pleito por herencia de Daniel Bisogno de Alex B, Joanna Vega-Biestro ¿lo apoya?: “Ha trabajado mucho”

La disputa suscitada en torno a la herencia de Daniel Bisogno, quien murió el pasado 20 de febrero ha dado mucho de qué hablar. Y es que, hace apenas unos días, su hermano Alex B reveló que Cristina Riva Palacios, exesposa de Daniel y madre de su hija, inició un juicio intestamentario y rompió relaciones con él y su papá.

En un comunicado para redes sociales, el expresentador de ‘Al extremo’ contó que el fallecido conductor de ‘Ventaneando’ murió intestado. No obstante, había expresado su deseo de que sus bienes pasaran exclusivamente a su hija.

De acuerdo con Alex, Cristina no solo se alejó de la familia y, aparentemente, se llevó las cenizas de Daniel, también inició un proceso legal para gestionar todo lo relacionado con el patrimonio de su exesposo.

“Con todo extrañamiento, queremos comentar que Cristina, la madre de (mi sobrina), ha cortado toda comunicación con nosotros desde hace algunas semanas. A la fecha, no sabemos dónde están las cenizas ni dónde podemos visitarlas; sobra decir que mi padre está profundamente triste”, indicó Alex B.

Si bien dejó claro que ni él o su familia están peleando por la herencia de Daniel, aseguró que hará todo lo posible para que se cumpla su última voluntad: “Si bien no estamos peleando ninguna herencia que le corresponde a (mi sobrina), como familia velaremos para que dicha herencia se cumpla a cabalidad y que ella sea la verdadera y única beneficiaria de los bienes de Daniel”, puntualizó.

¿Qué dijo Joanna Vega-Biestro sobre la eventual disputa por la herencia de Daniel Bisogno?

Entre aquellos que han reaccionado a todo este escándalo se encuentra Joanna Vega-Biestro. Durante una reciente transmisión de ‘Sale el sol’, la periodista dijo no comprender por qué Alex sacó ese comunicado.

No obstante, considera que, probablemente, el conductor trató de solucionar este tema en privado, sin éxito, por lo que decidió sacar todo a la luz para ver si obtenía alguna clase de respuesta.

“No sabemos hasta que punto llegó Alex para que lo llevara a enviar este comunicado. Tal vez tuvo varios intentos, varias discusiones”, indicó.

Aunque comprende que quizá esté peleando la herencia de su hermano por su padre, señaló que Alex no debería estar en conflicto con Cristina, pues, pese a que Daniel se había divorciado de ella hace ya varios años, es la madre de su sobrina.

Joanna Vega-Biestro “Él ha trabajado desde hace mucho, pero él no es papá. Está hablando como hijo. Yo sé que quiere velar por el futuro de su papá o lo que pase de aquí en adelante con su papá. Pero cuándo dice que no hay vínculo de la mamá con Daniel, que más vínculo, quieres que su hija”

Joanna Vega-Biestro hace fuerte exigencia a Alex B, hermano de Daniel

La comunicadora resaltó que el padre de Daniel Bisogno ahora es responsabilidad de Alex e Ivette, hermanos del presentador, y les exigió, principalmente a su colega, que se hicieran cargo de él.

“Todos los bienes recaen en la hija de Daniel y su albacea es Cristina, la exesposa de Daniel. Perdón, pero ahí son los hermanos quienes se tienen que hacer cargo (de su papá). Jóvenes y fuertes están para trabajar. Daniel los apoyó. Siempre fue de apoyar a su familia, pero ya no está”, concluyó.

¿Alex B quiere la herencia de Daniel Bisogno?

Cabe resaltar que, en su momento, Pati Chapoy también se pronunció sobre este tema y le exigió a Alex B que dejara en paz a la exesposa de Daniel Bisogno, Cristina Riva Palacio, o en caso contrario, revelaría sus secretos más oscuros.

Asimismo, dio a entender que Daniel ayudaba económicamente a la familia, pues también le pidió al presentador que, en lugar de “meter cizaña”, mejor se “pusiera a trabajar” y se hiciera cargo de su padre.

Si bien Alex sostiene que no está interesado en pelear por los bienes de su hermano y aseguró que tiene sus ahorros, el periodista Mich Rubalcava reportó hace poco que la familia Bisogno planea interponer una demanda por los bienes del actor e hijo mayor quien murió hace dos meses.

En entrevista para TVNotas, el Notario 211 de la Ciudad de México, José Eugenio Castañeda, explicó qué podría pasar con la herencia de Daniel Bisogno al morir sin dejar testamento.

