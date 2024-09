Ana Gabriel sorprende al mundo con inesperado anuncio: “Yo me casé"

A mediados de junio, la famosa cantante realizó un en vivo con sus seguidores para agradecer el apoyo que ha recibido en estos momentos difíciles de su carrera, pues había estado delicada de salud, luego de padecer neumonía. Durante la transmisión, lo que más llamó la atención fue un supuesto anillo de bodas que llevaba puesto, el cual no pasó desapercibido.

Debido a esta situación, un periodista mexicano afirmó que la cantante se habría casado con una fan peruana mucho más joven. Incluso se mencionó que estarían planeando una lujosa luna de miel para el próximo año.

Luego en un concierto en Guadalajara, Ana Gabriel aprovechó el momento frente a los tapatíos para aclarar que no se había casado con nadie: “Para esos, yo no me he casado, aunque se diga lo contrario. Yo ya me río de todo esto”, expresó.

Ahora vuelve a dar de qué hablar, pues afirma que sí se casó y revela con quién.

Ana Gabriel confiesa haberse ‘casado’ y emociona a todos.

La diva de América ha vuelto a acaparar titulares tras sus recientes declaraciones sobre su vida sentimental. Durante su concierto en Monterrey, la cantante mexicana sorprendió a sus fans al reiterar que está “casada” pero ¡con República Dominicana!

En una reciente entrevista con los medios, Ana Gabriel expresó de manera contundente: “me casé con el público de República Dominicana” al cuestionarle sobre si se había casado.

La intérprete acompañó sus palabras mostrando el anillo que porta como símbolo de esta peculiar unión. Además, agregó: “Lo he dicho siempre. Mexicana por nacimiento, colombiana por adopción, un noviazgo muy largo con Chile y casada con República Dominicana”

Ana Gabriel asegura que en cuestión de salud “estoy al cien”

Para finalizar, la cantante aseguró encontrarse en perfecto estado de salud, dejando atrás la neumonía que la obligó a posponer algunos conciertos a principios de año: “Estoy al cien por ciento, ustedes lo corroboraron esta noche, se dieron cuenta de que mi salud física, mental y espiritual están al cien”, finalizó.