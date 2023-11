José Eduardo Derbez reacciona al supuesto divorcio entre Victoria Ruffo y Omar Fayad

El pasado 1 de noviembre, Alex Kaffie informó que Victoria Ruffo y Omar Fayad decidieron separarse tras 22 años de matrimonio. Según el periodista, las celebridades ya comenzaron los trámites de divorcio.

Si bien el llamado Villano de los espectáculos no dio muchos detalles sobre el motivo de la ruptura, precisó que los hijos que tienen en común, al ser mayores de edad, decidirán con quién vivir.

Como era de esperarse, la noticia voló como pólvora en redes sociales y recientemente, el propio José Eduardo Derbez, hijo de la actriz, reaccionó al tema.

A través de su canal de YouTube, la periodista Inés Moreno compartió la captura de una conversación en la que le cuestiona al joven actor si realmente su madre está en proceso de divorcio con el político.

En dicha conversación, Eduardo expresa que ninguno de los involucrados le ha comentado algo al respecto. Sin embargo, no descarta que la ahora presunta expareja “sorprenda” a todos y confirme los rumores.

“No, pues no tenía idea, pero, pues diario hablo con los dos. Si no me he enterado, supongo que no es verdad jajaja o a menos que sea sorpresa. Ya nos enteraremos juntos”, manifestó.

Aunque el primogénito de Victoria dejó en claro que desconoce la veracidad de las especulaciones, la reportera planteó la posibilidad de que la propia actriz le haya pedido que no dijera nada ante los medios de comunicación.

Victoria Ruffo reacciona a su supuesto divorcio

Tras viralizarse el tema del supuesto divorcio entre Victoria Ruffo y Omar Fayad, Gustavo Adolfo Infante se dio a la tarea de comunicarse con la actriz para confirmar o desmentir la noticia.

“Yo me mensajée con ella y le escribí: ¿Vicky, cómo estás? Soy Gustavo Adolfo Infante. Perdón que te moleste con esto. Kaffie publica que te divorcias de Omar. ¿Es verdad? Sabes que se te quiere y se te respeta. Dime ¿qué digo?”, contó el periodista en su canal de YouTube.

Como respuesta, Victoria simplemente se limitó a preguntar sobre Alex Kaffie, el periodista que dio a conocer esta información, y decir: “No puedo (atender la) llamada. Estoy con el ‘abogado’ jajaja. Gracias, todo bien, saludos a Kaffie”

Victoria Ruffo y Omar Fayad se conocieron en 1996, gracias a unos amigos en común. Tras un lindo noviazgo, decidieron casarse por la iglesia en 2001. En aquel entonces, Victoria ya era madre de José Eduardo Derbez, producto de su relación con Eugenio Derbez.

Poco después de unir sus vidas en matrimonio, la pareja le dio la bienvenida a sus hijos gemelos, Victoria y Anuar.

