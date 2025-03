Crista Montes acusa a Gala Montes de ‘agredir’ a Adrián Marcelo: “Él es un caballero”

La polémica generada por la entrevista que Adrián Marcelo le realizó a Crista Montes, mamá de Gala Montes, no para. Tras todas las críticas que tanto ella como el regiomontano han recibido, la señora defiende al regiomontano y afirma que la actriz fue quien comenzó con las “agresiones” en su contra.

Recordemos que Gala y Adrián han tenido problemas desde su participación en ‘La casa de los famosos México’. Incluso, el influencer abandonó el show después de una fuerte discusión en la que ella lo tachó de ser “misógino” y “violento”.

Una vez que los dos estuvieron fuera del reality, iniciaron con una guerra de dimes y diretes que se intensificó luego de que Gala, como conmemoración del 8 de marzo, recordara sus discusiones con Adrián Marcelo dentro del concurso y lo llamara “feminicida en potencia”.

En respuesta, el creador de contenido la acusó de ser una “falsa feminista” y se dijera dispuesto a pagar 350 mil pesos a cambio de una entrevista con su mamá, Crista Montes.

En una entrevista para el programa ‘La saga’, Crista Montes aseguró que Adrián Marcelo era “todo un caballero”, asegurando que su hija Gala era la responsable de los conflictos que tenía con él.

Crista Montes

“Mi hija también (lo lastimó). Si a mi hija no hace falta que la defiendan. Aquí no es que le tire yo a mi hija, ¿quién inició la bronca del 8 de marzo?, ¿qué le dijo Gala? Le dijo feminicida en potencia. No se anda con payasadas. Eso enchila a cualquiera”.