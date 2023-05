Yahir y María León se presentan con gran éxito en La Maraka con un lleno total

Yahir y María León pudieron cantar sus grandes éxitos al público que los acompañó en La Maraka.

Un gran show se vivió anoche en La Maraka al sur de la CDMX con el concierto de María León y Yahir, quienes abarrotaron el lugar y deleitaron a todos sus seguidores con todos sus éxitos.

La primera en salir al escenario fue María León que sigue con su gira Alquimia y prendió al público con temas como Sola, Se Te Salió Mi Nombre y Piérdeme el Respeto, entre otros.

Un momento muy emotivo se vivió cuando María subió al escenario a una fan que había perdido un familiar y juntas le dedicaron el tema Una llamada perdida.

María León interpretó sus grandes éxitos / Luis Pérez

La cantante además se dio tiempo para bajarse del escenario y recorrer todo el lugar saludando a la gente, además de que interpretó dos popurris, uno de Selena con temas como Baila esta Cumbia, Si Una Vez y El Chico del Apartamento 512, y otro dedicado a grandes exponentes de la música ranchera y grupera como Rocío Durcal y Jenni Rivera.

María aseguró que uno de sus mejores amigos es Yahir, quien salió a cantar con ella el tema El tiempo de ti que se popularizara cuando ella perteneció al grupo Playa Limbo.

Tras hora y media de concierto de María, le tocó el turno a Yahir de cantar en solitario los temas No te apartes de mí, Contigo sí y Qué será de ti, entre otros.

Yahir y María León tiene una gran química en el escenario / Luis Pérez

El ex académico aprovechó la ocasión para rendir también un homenaje a José José con clásicos como Desesperado y Lo que un día fue no será, para posteriormente poner a todos a bailar con canciones movidas como Yo no sé mañana, Cómo te voy a olvidar y hasta Hawai que hiciera famosa Maluma.

Yahir no dejó de rockear con éxitos como Persiana americana, Guitarras blancas y De música ligera para despedirse con una fuerte ovación del público al interpretar sus temas La locura y Alucinado, que todos sus fans no dejaron de corear en una noche llena de romanticismo y baile.