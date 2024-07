Ferka defiende a Jorge Losa de Christian Estrada por su pelea en La isla

Ferka habló sobre la tensa relación entre sus expresas, Christian Estrada y Jorge Losa dentro del reality ‘La Isla’. Según la actriz, quien rompió el silencio en el podcast ‘El Potrero’ de su amigo, exintegrante de ‘Acapulco shore’, Potro, todo apunta a que la reciente pelea entre ambos concursantes podría tener su origen en un ataque de celos por parte de Christian Estrada hacia Jorge Losa por el amor de María Fernanda Quiroz.

Y es que Ferka asegura que desde antes de entrar al reality, notó algunos signos de celos por parte de Christian Estrada hacia su relación con Jorge Losa. En sus declaraciones, la actriz compartió que Christian mostró desinterés en su hijo cuando ella comenzó a salir con Losa, lo cual interpretó como una reacción visceral debido a la nueva relación.

Jorge Losa y Ferka terminaron su relación antes de que él se fuera a La Isla / Facebook: Jorge Losa

Christian Estrada quiso regresar con Ferka

La pelea entre Christian Estrada y Jorge Losa en ‘La Isla’ ha generado gran controversia, especialmente después de que Christian acusara a Losa de haberle “chapulineado” a Ferka. Según Ferka, esto podría ser una manifestación más de los celos que su ex pareja habría sentido hacia el que era su nueva pareja y el rechazo de una nueva oportunidad para su amor.

“Él quiso regresar conmigo, va a la casa, va a visitar a (su hijo), pero yo soy una oportunidad. A mí me la haces y se rompe todo y bye, no hay doble retorno. Yo creo que eso le dolió muchísimo, porque después me di la oportunidad de salir con Jorge”, indicó, agregando que esto “le voló los sesos” al padre de su hijo y ardió en celos en contra de Jorge.

Christian y Ferka se habían comprometido / Instagram: @estradac11

Incluso, Potro le preguntó si Christian había tenido contacto con Jorge antes del reality y le dijo que sí, pero omitió detalles porque cree que su ex es quien debe de hablar de ello, pero confirmó que le había pedido que terminara con ella.

A pesar de las provocaciones por parte de Christian Estrada en el programa, Ferka confía en la paciencia y educación de Jorge Losa para manejar la situación sin mayores conflictos. Sin embargo, las tensiones siguen en aumento dentro de ‘La Isla’, donde Christian parece estar determinado a provocar al “chapulín”, como él le llama.

¿Qué pasó entre Jorge Losa y Christian Estrada en ‘La isla’?

Christian se dirigió a Jorge en un momento para declararle la guerra y reclamarle haberse aprovechado cuando él “le abrió las puertas de su casa y cargó a su hijo”. En respuesta, Jorge le dijo que era un mentiroso y que él nunca le había abierto las puertas de su casa y que si lo peor que hizo fue enamorarse de “una gran mujer” lo volvería a hacer.

“Voy por ti”, finalizó Christian encarando al ex de Ferka.

