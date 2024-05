Ferka confirma su ruptura con Jorge Losa: “él no está listo para muchas situaciones”

Después de nueve meses juntos, Jorge Losa y María Fernanda Quiroz, conocida como Ferka, han decidido terminar su relación. Losa confirmó la noticia en una entrevista con Televisa Espectáculos, mencionando que quería aclarar las especulaciones sobre su situación sentimental.

El actor explicó que la decisión de separarse de Quiroz fue resultado de una reflexión personal, ya que sintió que no era el momento adecuado para seguir juntos.

Añadió que antes de tomar esta decisión, habló con la actriz para expresarle sus sentimientos y llegaron a un acuerdo mutuo y ahora es Ferka quien rompe el silencio y ya salió a confirmar su ruptura.

Ferka esclarece todos los rumores sobre su ruptura

Fue en la tarde de este 16 de mayo que la actriz Fernanda Quiroz rompió el silencio y, despejo de dudas al casi millón de seguidores que tiene en Instagram

¿Jawy Méndez, el tercero en discordia?

En redes sociales ya habían mencionado el nombre y apellido de la supuesta persona responsable de la separación de Ferka. Sin embargo, la actriz pidió que no se involucren nombres donde no corresponden, aclarando que su amistad con el ex Acashore Jawy Méndez, surgida en MasterChef, sigue intacta. Además, solicitó respeto, ya que él tiene pareja y no le gustaría que surgieran problemas debido a un rumor infundado.

Jawy y Harold en MasterChef Celebrity / Cortesía

Fernanda asegura estar tranquila

La exnovia de Jorge Losa comentó que se sentía “bien y tranquila” porque “quien ama siempre gana y el amor es así". Aunque añadió: “No voy a tolerar a una persona que no se quiera a sí misma, no respete a su mujer ni a su propia madre”, no dejó claro si estas palabras estaban dirigidas a Jorge.

Quiroz también mencionó que la verdad siempre sale a la luz, por lo que no adelantará el motivo de su ruptura, pero pidió a los seguidores de Jorge Losa que cesen los ataques en su contra y que tampoco molesten a Losa.

Agregó que, en los dos años que compartió con Losa, se queda con los buenos momentos y nunca hablará mal de él, ya que “es un gran tipo, muy sensible, muy amoroso”, aunque sus objetivos de vida son diferentes a los de ella.

Jorge Losa aseguró que Ferka no es su novia. / Tiktok: @resultayresltatelevisa

Ferka sigue creyendo en el amor

La exconcursante de La Casa de los Famosos expresó que, a pesar de la ruptura, sigue creyendo en el amor, afirmando: “Puedo dormir tranquila porque di todo... solo que él no está listo para muchas situaciones.”

Las redes reaccionan al ‘en vivo’ de Ferka

Como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para Ferka. Muchos comentaron que desde el principio se notaba que Jorge no estaba completamente en sintonía con ella. Otros se alegraron de saber que ella estaba bien. Sin embargo, a pesar de las declaraciones de Fernanda, Jorge Losa no ha respondido, y se espera que pronto reaccione a las palabras de su ex.

