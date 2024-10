Ferka confrontó a Ricardo Peralta por burlarse de ella; ¿cómo reaccionó el influencer?

María Fernanda Quiroz, más conocida en el ámbito artístico como Ferka, fue uno de los personajes más controversiales en la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’. Durante su estancia, protagonizó varios encontronazos con algunos integrantes del afamado ‘team Infierno’.

Esta situación provocó que fuera sumamente criticada en redes sociales. Muchos internautas exigían su salida del show y hasta se llegaban a mofar de su físico, principalmente de la forma de sus labios.

Uno de sus mayores detractores en su momento fue Ricardo Peralta, quien, en una ocasión, expresó que ya estaba “harto” de la presentadora de ‘VLA: Fin de semana’, pues siempre mostraba una cara “negativa” para todo.

“Es que sí hace cara de todo, oye. Ella es el TikTok de ‘tengo cara de c…’. ¿Sabes?, el de ‘estoy haciendo lo que sea y hago cara de cu… No estoy enojada, pero tengo cara de cu…’”, expresó.

Aunque el influencer admitió haberse equivocado al dar esas declaraciones, al parecer, Ferka sigue recordando esta situación y recientemente reveló que confrontó al influencer por sus comentarios.

A través del canal de YouTube de Roberto Carlo, la novia de Jorge Losa recordó que Ricardo Peralta era uno de sus principales ‘haters’ en redes sociales y que incluso “incentivó” el hashtag #FueraFerka.

A raíz de la molestia que sintió por todo esto, aprovechó un breve encuentro que tuvo con el influencer en su momento para reclamarle por sus burlas y comentarios. De acuerdo con su anécdota, Ricardo solo se limitó a quedarse callado.

Ferka

“Él fue una de las personas que se unió junto a unas botargas para usar el #FueraFerka. Me odiaron cuando salí de la casa. Luego me lo topo porque es muy amigo de Karla Díaz, y le digo ‘¿Qué onda? De plano (me odias). (Él me dijo) ‘No, mi reina’. (Le digo) ‘Date la oportunidad de conocerme’. Ya no me dijo nada”