Jorge Losa desea tener un bebé con Ferka, pero ella le puso una contundente condición

María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, estuvo envuelta en una guerra de dimes y diretes con Serrath, luego de que está última fue señalada como la “tercera en discordia” en su relación de Quiroz con Jorge Losa.

La conductora de ‘Venga la alegría’ terminó su relación con ‘el Albacete’ después de que “descubrió” que supuestamente la engañó con la exparticipante de ‘Enamorándonos’. Sin embargo, luego de la participación de él en ‘La isla’, decidieron darse una segunda oportunidad.

Ahora, después de toda la controversia entre ellas, Jorge Losa habló acerca de los planes que tiene a futuro con Ferka. ¿Se van a casar? ¿Tendrán hijos?

Ferka y Jorge Losa / Instagram

Jorge Losa busca tener un bebé con Ferka

Luego de que estuvieron separados por más de tres meses, debido a que la actriz expuso una supuesta infidelidad por parte de Jorge. Su relación amorosa está mejor que nunca. Ambos aclararon la situación y Ferka confirmó que Losa no la traicionó con Serrath.

Por esta razón, ambas personalidades han hablado acerca de la familia que quieren formar. Incluso, en ‘Venga la alegría’, Losa remarcó que le encantaría pasar el resto de su vida junto a Ferka.

Eso no es todo, también le dio un anillo de promesa a María Fernanda en una cena romántica. Esto como símbolo de que siempre estará a su lado.

En esta ocasión, el histrión español manifestó sus deseos de ser padre junto a la conductora. En una entrevista con Ernesto Buitrón, Jorge confirmó que quiere tener un hijo con su amada. Sin embargo, ella puso una contundente petición. ¡No se piensa casar embarazada!

Jorge Losa y Ferka / Luis Marín

Ferka querría llegar al matrimonio antes de embarazarse

Jorge explicó que le encantaría llegar muy pronto al compromiso, pero también quiere ser padre. No obstante, remarcó que ella no estaría dispuesta a tener un bebé mucho antes de casarse.

“Ella dice que no (quiere tener un bebé ahorita), que ella no se piensa casar embarazada, quiere su fiesta, va ser difícil que se deje engañar”. Jorge Losa

Por esta razón, el sueño de dar vida a un nuevo ser como fruto de su amor, tendría que esperar. Por el momento, él sostiene una gran relación con el bebé de Ferka. ¡Lo considera un hijo!

Ferka / Instagram: @ferk_q

Jorge Losa convive con el hijo de Ferka y Christian Estrada

No es la primera vez que el actor habla sobre su gran afinidad con el pequeño de Ferka, fruto de su relación con Christian Estrada. En el pasado, Jorge compartió en ‘De primera mano’ que tiene mucho cariño con el bebé. Incluso, lo veo como si fuera su propio hijo. ¡Ya hasta le dice papá!

“Muchas veces voy por él a la escuela y se emociona, hasta las maestras comentan ‘Mira quién llego ' ya reconoce mi voz”, dijo Jorge.

Jorge Losa y Ferka / Instagram

Agregó: “Viene y me busca para jugar al balón. Muchas veces me hace sonreír, porque se me queda viendo y ‘Papá, es papá’”.

Al momento, Ferka no se ha pronunciado con respecto a sus deseos de convertirse en madre junto a su actual pareja. Aunque sí ha dejado claro que le encantaría llegar al altar al lado de Jorge Losa.

Así lo dijo Jorge Losa: