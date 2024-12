Brenda Bezares asegura que las críticas a su matrimonio con Mario Bezares son por envidia

La relación de Brenda y Mario Bezares parecía ser un ejemplo de amor y lealtad inquebrantables, especialmente durante la participación de Mario en “La casa de los famosos México”. La constante presencia de Brenda apoyando a su esposo y su imagen como una pareja sólida ganaron la admiración de muchos seguidores, quienes veían en ellos un modelo de matrimonio resistente ante las adversidades. Las redes sociales se llenaron de comentarios positivos hacia la pareja, celebrando su unión y la demostración de amor incondicional.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente una vez que Mario Bezares se coronó como el ganador del reality show. La exposición mediática se intensificó y, con ella, surgieron críticas hacia Brenda. Muchos seguidores comenzaron a percibir que la cantante estaba buscando acaparar la atención, restando protagonismo a su esposo. Las redes sociales se inundaron de comentarios negativos, donde se acusaba a Brenda de querer “robarse el show” y de ser demasiado insistente en su presencia mediática. La pareja, que antes era celebrada, ahora se convirtió en blanco de burlas y cuestionamientos.

Ante la ola de críticas, Brenda Bezares ha decidido romper el silencio y responder a sus detractores. En recientes declaraciones, la cantante ha expresado su comprensión hacia las opiniones negativas y ha revelado que es consciente de los motivos detrás de estos ataques. Según Brenda, muchos de los comentarios negativos hacia su persona se deben a la envidia y a la dificultad de aceptar el éxito de la pareja. Además, ha asegurado que su intención nunca ha sido opacar a su esposo, sino simplemente demostrarle su apoyo incondicional.

Brenda y Mario Bezares / IG: @Bbbezares

Mira: Brenda Bezares responde a Adrián Marcelo tras sus fuertes comentarios: ¿indirecta?

Brenda Bezares asegura que, si le tiran a su matrimonio, es por envidia

Brenda Bezares, actriz y cantante, ha enfrentado constantes ataques hacia su relación con Mario Bezares. Según la intérprete, estas críticas tienen su origen en la envidia que generan su sólida relación y su éxito familiar.

En una entrevista reciente, Brenda expresó su sentir acerca de los comentarios negativos: “Hay gente que no perdona ni el éxito, y la envidia a veces es muy fuerte”.

La actriz afirmó que, aunque las críticas han disminuido, aún recibe mensajes de odio dirigidos a su matrimonio y familia. Sin embargo, Brenda señaló que su estrategia ha sido mantenerse al margen y no responder a los comentarios negativos.

“Ya bajó el hate porque yo me mantuve al margen. No me he puesto a contestar”, declaró la actriz, mostrando su enfoque sereno ante la situación.

Lee: No solo Brenda Bezares, Mayito también tenía famosas tras sus huesitos ¿Quiénes lo pretendieron? ¡Entérate!

Brenda Bezares responde a quienes dicen actúa como Florinda Meza con Roberto Gómez Bolaños

Además, Brenda compartió que, lejos de verse afectada, encuentra orgullo en las comparaciones con figuras como Florinda Meza, asegurando: “Para mí sería un honor”.

Recordemos que en redes aseguraban ambas personalidades se parecían en la manera de como se comportaban en las entrevistas con sus parejas pues tanto Florinda Meza como Brenda Bezares no dejaban hablar en la entrevista a sus maridos.

Brenda Bezares aprovechó la entrevista para destacar la fortaleza de su relación con Mario Bezares, calificándolo como un esposo ejemplar y un gran hombre.

“Ojalá pudieran conocer la gran familia que tengo y al gran marido que tengo. Es un tipazo que siempre me da mi lugar”, Brenda Bezares

Brenda Bezares y Mario Bezares en La casa de los famosos México. / Captura de pantalla

Por si te lo perdiste: Mario Bezares no llena sus shows y en redes culpan a Brenda Bezares

La actriz y cantante subrayó que, a pesar de los comentarios negativos, su familia y su matrimonio se mantienen más unidos que nunca. “La pasamos bomba, nos reímos de la vida. Con eso me quedo”, concluyó, dejando claro que las críticas no afectan su felicidad ni su perspectiva sobre la vida.