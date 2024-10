Brenda Bezares, esposa de Mario, manda mensaje a quienes la señalan de “colgarse” de la fama del presentador

Ha pasado una semana desde que Mario Bezares fue declarado el ganador de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’. Durante este periodo de tiempo, ha estado asistiendo a diversos programas y dando entrevistas junto a sus compañeros del ‘team Mar’.

Algo que ha llamado la atención de algunos es que la esposa de Mario, Brenda Bezares, ha estado acompañándolo a estos eventos; ya sea frente a la cámara o tras bambalinas.

Si bien la gran mayoría ha aplaudido el gran apoyo que la cantante ha demostrado a su esposo, algunos internautas aseguran que ella solo se está “colgando” de la reciente popularidad de Mario para ser “relevante”.

Recordemos que, a raíz de la participación de Mario en el reality, su sencillo ‘Demasiado fuerte’ se volvió tendencia en redes sociales, lo que la motivó a sacar otra canción llamada ‘Flor desierta’.

Cabe destacar que, tras ganar el show, Mario Bezares se arrodilló frente a su esposa y le dio el maletín con el premio de 4 millones de pesos. En palabras del expresentador de ‘Acábatelo’, fue un regalo por su aniversario de bodas.

Hace poco, la artista reveló que una parte del premio lo usará para disfrutar en pareja, mientras que la otra la guardará para asegurar que su futuro esté asegurado.

En medio de la polémica por supuestamente “aprovechar” la fama de su esposo, Brenda reposteó la publicación de un fan. En dicho post, el internauta hacía hincapié en que ella siempre estuvo apoyando a Mario, incluso en los peores momentos, y pidió “normalizar” hacer cosas junto a tu pareja.

“Todo mundo la critica. Nadie se acuerda de cómo peleó cuando él estuvo en al cárcel, de cómo lo defendía. Normalicen a las parejas unidas que disfrutan todo juntos. Hasta los triunfos. Dejen de envidiar. Son todo lo que está bien. Qué bella pareja”, expresó el internauta.

Por si esto fuera poco, durante un reciente encuentro con la prensa, pidió al público que “le diera chance” de estar junto a su esposo, pues ya habían pasado mucho tiempo separados.

En medio de todo esto, Mario Bezares compartió un video en Tiktok para agradecer el apoyo de la gente y, de paso, explicar que Brenda es el “amor de su vida” y le gusta “tenerla cerca”.

Mario Bezares

“A mí me gusta tenerla cerca. Es una mujer muy afable. No veo el por qué estar comentado cosas que no vienen al caso. Deberíamos tener la consciencia de que mi familia es mi familia. Son mi soporte. Estoy sumamente agradecida de que ella esté a mi lado. Yo creo que salen sobrando comentarios que no vienen al caso”.