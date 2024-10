Karime Pindter y Brenda Bezares se enfrentan cara a cara tras rumores de rivalidad

La final de La casa de los famosos México se llevó a cabo el pasado 29 de septiembre, en la cual Mario Bezares se coronó como el ganador de la segunda temporada. El actor se llevó el premio de 4 millones de pesos, que durante la transmisión en vivo entregó a su esposa Brenda como regalo de aniversario.

El team Mar comenzó su gira por programas como Hoy y Cuéntamelo Ya, entre otros. Sin embargo, fue en una entrevista con Pablo Chagra donde los finalistas causaron polémica y generaron comentarios en redes sociales.

Uno de los momentos que se volvieron virales recientemente fue cuando Brenda Bezares enseñó el baile de Demasiado fuerte. El problema surgió cuando Karime nuevamente mostró poca habilidad para aprenderse los pasos.

Después de hacer el trend, Mario Bezares se acercó a Karime para “regañarla”, como lo hizo cuando intentó enseñarle la coreografía de la serie de Eugenio Derbez dentro del reality.

“Tienes que empezar con el otro lado, Marita”, le dijo Mario a Karime mientras intentaba enseñarle los pasos.

Por su parte, Brenda Bezares intervino, dándole un manotazo en la panza a su esposo y diciéndole que dejara a Karime en paz. A partir de ese momento, algunos internautas comenzaron a especular sobre una posible tensión entre Karime y Brenda, ya que Karime no logró aprenderse el baile.

Debido a la situación, tanto Karime como Brenda acudieron a sus respectivas cuentas de Instagram para aclarar los rumores de rivalidad que comenzaron a surgir.

“¿Qué les cuento? Estoy con mi íntima amiga Brenda Bezares, porque venía de camino aquí al llamado y veía unas notas muy feas, que si no nos queremos, que si hay rivalidad. Yo a Brenda la quiero mucho, la respeto mucho. Mayito hizo que se volviera mi amiga antes de conocernos. Vamos a trabajar juntas”, dijo Karime.

Además, Karime pidió a sus fanáticos que dejaran de hacer comentarios negativos, asegurando que ella y Brenda se llevan muy bien e incluso son grandes amigas.

Karime

“Andan difamándonos, ¡claro que no! Somos muy amigas, yo la quiero mucho y va a ser mi madrina de lazo. Aparte, todo lo que me contaba Mario de ti, ya eras mi amiga desde antes. No anden diciendo cosas. Aquí hay amistad, que es lo bonito”.