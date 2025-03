¿Por qué Silvia Pinal no apareció en el memorial de los Oscar 2025? Este sería el verdadero motivo

El pasado 2 de marzo, se llevaron a cabo los Premios Oscar 2025. Si bien fue uno de los eventos del cine internacional más esperados del año, enfrentó una fuerte polémica por excluir a Silvia Pinal y otras celebridades en su memorial.

Recordemos que, en algún punto de la ceremonia, se conmemora a aquellas celebridades que han fallecido en el último año. Los fans esperaban que la actriz, quien perdió la vida en noviembre del 2024, al ser una de las representantes del Cine de Oro mexicano, apareciera en este homenaje.

No obstante, no se mencionó a la también presentadora, algo que generó mucha molestia en redes sociales, pues se consideró como una falta de respeto a la famosa. Si bien los organizadores no se han pronunciado ante esta situación, Efigenia Ramos, quien fue asistente de Silvia, reveló el posible motivo por el que la histrión no fue mencionada en los Premios Oscar.

Esta es la razón por la que Silvia Pinal habría sido excluida de los Premios Oscar 2025

En una entrevista para ‘Ventaneando’, Efigenia contó que, probablemente, la Academia ignoró a Silvia Pinal debido a que no se pagó la anualidad obligatoria para formar parte de la organización.

Efigenia Ramos “Se paga (para formar parte de la organización de los Oscar). Yo recuerdo que más de mil dólares al año o algo así. Ahorita con todo esto que tuvimos, ya no se pagó”

Por su parte, Iván Cochegrus, productor de teatro y gran amigo de Silvia Pinal, resaltó que, en los últimos años, la famosa ya no participaba en las votaciones que se hacen para escoger a las cintas nominadas o ganadoras de la ceremonia.

“La señora ya en los últimos años, ya no emitía el voto. La estafeta se la pasó a Ignacio López Tarso y luego al señor López Tarso tampoco lo mencionaron. Entonces, también es una situación muy complicada”, indicó.

¿Qué dijo Sylvia Pasquel ante la ausencia de su madre, Silvia Pinal, en los Oscar 2025?

Por su parte, Sylvia Pasquel, hija de Silvia Pinal, comentó en entrevista para ‘Venga la alegría’ que le había parecido “una groseria” que no se mencionara a su madre en los Premios Oscar 2025.

“Mi mamá pertenecía a la mesa de votación de los Oscar. Perteneció muchos años. Un tachesote porque la señora Pinal fue una actriz de Buñuel. Es la actriz mexicana que más películas hizo con Buñuel. Ganó la Palma de oro”, dijo.

Asimismo, reconoció que, tras ver que su madre no apareció en el memorial, tuvo “el coraje de su vida”, reiterando que lo sucedido había sido “una falta de respeto”.

¿Qué ha pasado con el testamento de Silvia Pinal?

Sobre el tema de la herencia de su madre, la actriz de telenovelas no quiso dar muchos detalles al respecto y solo se limitó a decir que estaba conforme con “lo que le tocó”.

“Yo estoy feliz con lo que me tocó. Está precioso. No tengo ningún inconveniente. Todo está muy bien para mí. Le agradezco que se haya acordado de mí”, puntualizó.

Hasta el momento, el resto de la familia Pinal no ha hecho comentarios sobre el testamento de la actriz. Sin embargo, en su momento, Luis Enrique Guzmán dijo que su mamá le heredó el cuadro que le pintó Diego Rivera a su hermana Alejandra.

Cabe mencionar que, hace poco, Enrique Guzmán, padre de Alejandra y Luis Enrique, aseguró que su hija solo tenía una “copia” de la pintura, pues el original se encontraba en el recinto de Bellas Artes.

