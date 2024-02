Silvia Pinal sigue en este plano, pero sus hijos ya están en guerra por la herencia

La dinastía Pinal siempre da de qué hablar. Cuando parecía que todo se había tranquilizado, nuevamente vemos en guerra a los herederos, a raíz del fallecimiento, hace dos semanas, de la productora teatral Tina Galindo, quien era la albacea de la ‘Diva de México’.

El fallecimiento de Tina significa que doña Silvia tendrá que ajustar su testamento para cambiar de albacea. Esto es, quien se encarga de cumplir la voluntad de un fallecido respecto a sus bienes y de darles el destino que corresponde según el testamento.

Esto ha traído una nueva controversia a la familia. Una amiga de doña Silvia nos contó que “está terrible la cosa, sólo se asoma el tema de la herencia y comienzan los pleitos y gritos entre sus hiios”.

Quizá te interesa: La casa de los famosos: Filtran nombre del supuesto tercer expulsado del reality

Archivo

Nos dice que “ahora que murió Tina, Sylvia Pasquel le llamó a Alejandra Guzmán para decirle que tenían que cambiar el albacea y lo único que recibió fue gritos de Ale, que le dijo que sólo le importaba la herencia. La Pasquel no hizo nada malo. Es obvio que tienen que revisar este asunto y más que la salud de doña Silvia está muy frágil: por momentos se encuentra muy bien y luego decae. Ya ves que la han tenido que internar de emergencia”.



Este enfrentamiento con Alejandra le trajo dos sospechas a la Pasquel: “Primero, creyó que, a lo mejor durante la enfermedad de Tina, Ale y su hermano Luis Enrique se adelantaron y habían hecho el cambio de albacea con su mamá. El problema es que nadie le quiere dar informes. Por eso ella está investigando por su cuenta. Dice que en próximos días sabrá si hay un nuevo albacea y lo dirá".

Checa:Fallece importante miembro de ‘En familia con Chabelo’

Archivo



La otra sospecha de la Pasquel es “que a lo mejor el cambio de albacea apenas se va a hacer, pero que Alejandra y Luis Enrique lo quieren hacer clandestinamente, a escondidas de ella para poner a alguien que los ayude cuando doña Silvia ya no esté. Así ellos tendrían el sartén por el mango en la herencia. Y es que Luis Enrique y Alejandra odian a la Pasquel, no la toleran. Cuando su mami ya no esté, lo primero que harán será sacarla de sus vidas y no saber nada más de ella”.

Michelle Salas desinvitó a Alejandra Guzmán a su boda por petición de su abuela

Le preguntamos a nuestra fuente por qué tanto coraje y nos dijo:

“Nunca se han llevado por la diferencia de edad: la Pasquel es más grande por ser del primer matrimonio de la Pinal. Había una relación cordial, pero con el tema de la herencia todo se descompuso y la relación es horrible, tanto que la Pasquel le exigió a su nieta Michelle Salas que no invitara a Alejandra a su boda. Ya la había invitado, porque ellas se llevan bien, pero la tuvo que desinvitar porque se lo pidió su abuela. Eso Alejandra lo trae bien guardado”.

Michelle Salas está a nada de llegar al altar. / Instagram: @laguzmanmx / @michellesalasb

Nuestra fuente también nos comentó: “La Pasquel finge que sabe bien cómo está todo. Seguramente saldrá a desmentir esto. O si hay un nuevo albacea lo dirá como si siempre lo hubiera sabido. La realidad es que debe estar investigando por donde puede. Te digo que ya están a punto de decirle si sus hermanos se le adelantaron y el cambio de albacea ya se dio desde hace un tiempo, sabiendo que Tina ya estaba grave de salud, o si apenas se hará esta modificación”.

Así consienten a la actriz en su festejo; llena de amor por sus hijos. / Instagram: @laguzmanmx

“Ella le ha preguntado a su mamá, pero doña Silvia no está lúcida todo el tiempo, y no sabe darle una respuesta.

Además, la Pasquel cree que sus hermanos son capaces de todo y que, aunque este proceso se tiene que llevar ante un juez, ellos son capaces de haberle dado a firmar un documento de cambio de albacea, o se lo pueden dar a firmar escondido entre otros papeles sin que doña Silvia, por su estado, se dé cuenta de lo que está firmando”.

Checa: ¿Juan Pablo Medina y Paulina Dávila retomaron su relación?

¿Qué está en juego en la herencia de Silvia Pinal?

Su lujosa casa en el sur de la CDMX.

Cuentas bancarias con grandes cantidades de dinero.

Su teatro en el centro de la CDMX.

Joyas y obras de arte.

Unos departamentos en un edificio al sur de la CDMX.

Lee esta y más entrevistas y exclusivas en tu revista TVNotas impresa o digital.