Julián Figueroa: aseguran que su testamento es falso y que todo fue para dejar fuera a Imelda Tuñón

En medio de toda la polémica que ha provocado la demanda de Maribel Guardia en contra de Imelda Tuñón, por considerar que la integridad de su nieto estaba comprometida, se revelan presuntas pruebas de que el testamento de Julián Figueroa habría sido falsificado.

Recordemos que, poco después de que Julián falleciera en abril del 2023, se dio a conocer que se había encontrado un testamento supuestamente firmado por él en marzo del 2018, en Zihuatanejo.

Dicho documento deja como heredero universal al hijo que tuvo con Imelda, detallando que el pequeño también tendría acceso a la parte que le correspondería de los bienes de Joan Sebastian.

Julián Figueroa e Imelda Tuñón / Archivo TVNotas

Te podría interesar: Javier Ceriani asegura que Imelda Tuñón lo amenazó y que le advirtieron que el padre de ella podría dañarlo

¿Testamento de Julián Figueroa es falso?

Esta no es la primera vez que se habla de la falsificación de este testamento. A principios de marzo, la periodista Inés Moreno informó que Imelda Tuñón quería impugnar este documento por presuntamente no ser auténtico.

La exnuera de Maribel Guardia argumenta que el padre de su hijo estaba dando un concierto en la fecha en que supuestamente se habría firmado este testamento.

“El lugar donde mi esposo presentó su espectáculo está a siete horas del sitio donde supuestamente dictó su testamento”, señaló Tuñón.

En aquel entonces, no se dieron más detalles al respecto y solo se mencionó que, previo a encontrarse este mandado testamentario, Marco Chacón, esposo de Maribel, habría obligado a Imelda a autorizar la apertura de un juicio intestamentario.

“Me hicieron firmar unos documentos donde se suponía que se estaba autorizando la apertura del juicio intestamentario de mi finado esposo, Julián Figueroa, documentos que no me permitieron leer y de los que no me entregaron copia”, expresó la joven.

Imelda Tuñón / Imelda Tuñón

Checa: Imelda Tuñón rompe el silencio sobre la prueba toxicológica a la que se sometió, ¿salió positiva?

¿Marco Chacón falsificó el testamento de Julián Figueroa?

Hace unas horas, Antonio Lozano, abogado de Imelda Tuñón, detalló en un encuentro con la prensa que, durante el desarrollo del caso por la demanda de Maribel Guardia, se detectaron muchas irregularidades en el presunto testamento de Julián Figueroa.

De acuerdo con el licenciado, se descubrió que la firma del cantante que aparece en el documento habría sido falsificada. Incluso, dijo que existen pruebas de que Julián no pudo haber estado presente el día en que el documento habría sido firmado.

Abogado de Imelda Tuñón “Sí, si hay la certeza absoluta de que Julián no estuvo en Zihuatanejo para firmar. Obviamente ese testamento es falso, si hay la certeza absoluta de que esa no es la firma de Julián. Obviamente el testamento es falso, entonces la demanda que nosotros presentamos es porque ese testamento necesariamente es falso”

Si bien no acusó a Marco Chacón de haberlo hecho, dejó ver que el esposo de la actriz era quien asesoraba a su clienta sobre este asunto: “Cuando muere Julián, el esposo de Maribel, el señor Chacón, llama a Imelda, y le dice: ‘oye, tu marido murió intestado, por eso no tienes ningún derecho a heredar, todo lo va a heredar tu hijo’”, indicó.

EXCLUSIVA: #ImeldaTuñón SÍ ERA HEREDERA de #JuliánFigueroa, FALSIFICARON testamento: Abogado revela y muestra FOTOS de las supuestas firmas falsificadas del fallecido cantante...#DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/FDqkBkT9qA — De Primera Mano (@deprimeramano) April 1, 2025

¿Qué pasará si se logra impugnar el testamento de Julián Figueroa?

Según Lozano, si se logra impugnar el testamento, Imelda y su hijo tendrían acceso a los bienes de Julián Figueroa, incluyendo la parte que le correspondería del patrimonio de Joan Sebastian, de manera equitativa.

“Imelda tiene el derecho al 50% y su menor hijo al 50%”, puntualizó el licenciado, afirmando que ya existe un proceso legal para que su clienta sea reconocida como heredera.

Hasta el momento, Maribel Guardia y Marco Chacón no se han pronunciado ante esto. No obstante, hace poco se dio a conocer que la autoridad, presuntamente, multó a la pareja por presentar pruebas falsas en el caso contra Imelda Tuñón.

“Chacón, ¿por qué no sales y dices que tuvieron que pagar 28 mil pesos de multa por exhibir pruebas falsas?”, se informó a través del canal de YouTube de Kadri Paparazzi.

Mira: Julián Figueroa quería divorciarse de Imelda Tuñón: Padrino del cantante asegura que “lo estaba formalizando”