¿Maribel Guardia se deslinda? La verdad detrás de la casa incendiada que era de Julián Figueroa en Veracruz

Durante un reciente encuentro con la prensa, Maribel Guardia habló de forma directa sobre la situación de una propiedad que perteneció a su hijo, Julián Figueroa, ubicada en Veracruz, la cual sufrió un incendio hace algunos días. El tema llamó la atención debido al creciente deterioro que arrastraba la vivienda desde hace años y a las múltiples versiones que surgieron tras el siniestro.

Maribel Guardia

¿A quién le pertenece la casa de Julián Figueroa incendiada en Veracruz?

La casa ubicada en Veracruz, la cual perteneció a Julián Figueroa, legalmente está a nombre de su hijo. Así lo confirmó Maribel Guardia al ser cuestionada por reporteros sobre si ella intervendría tras el siniestro. La actriz fue directa al explicar que no tiene facultad para tomar decisiones sobre el inmueble, ya que su hijo dejó como heredero universal a su pequeño, por lo que cualquier bien patrimonial registrado en vida pasó automáticamente al menor. Con firmeza respondió:

“¿Pero yo por qué voy a ir ahí? No es mi casa, esa casa es del niño”. Maribel Guardia

El menor fue nombrado heredero universal del cantante, por lo que cualquier bien patrimonial queda bajo su nombre. Guardia reiteró que ni ella ni el albacea tienen facultades sobre el terreno.

“Marco es el albacea, pero… ¿qué tiene que ver eso? Él no puede hacer nada de eso. Va a serlo el heredero, que es el niño”, Maribel Guardia

Maribel Guardia

¿En qué estado estaba la casa de Julian Figueroa antes de que se incendiara en Veracruz?

El incendio de la propiedad de Julián Figueroa despertó la curiosidad de vecinos y fanáticos, quienes reportaron que el inmueble ya presentaba un grave deterioro desde tiempo atrás. De acuerdo con reportes difundidos, personas ajenas habrían ingresado para encender una fogata y calentarse, lo que provocó que las llamas se extendieran en varias áreas.

Habitantes de la zona señalaron robos de puertas, estructuras metálicas y hasta portones. Además, la propiedad habría pertenecido en algún momento al padre de Salma Hayek, lo que añadió interés público al caso.

Ante cuestionamientos, Maribel explicó que la vivienda llegó a manos de Julián ya en malas condiciones.

“Esa casa estaba desmantelada cuando la compraron. O sea, ya era una casa que estaba en ruinas. Joan la compró pensando seguramente en un futuro hacer unos departamentos. Lo que es cierto es que el mismo Joan la dejó abandonada porque la compró un buen tiempo y ahí la dejó tirada, nunca se hizo nada”. Maribel Guardia

Aunque el incendio no dejó heridos ni daños materiales mayores, la zona afectada reflejó el abandono señalado por los vecinos.

¿Qué pasará con la casa de Julian Figueroa?

Sobre el futuro de la propiedad, la actriz Maribel Guardia indicó que todo dependerá del heredero. La decisión final será tomada por el hijo de Imelda Garza Tuñón cuando alcance la mayoría de edad, sin intervención de terceros.

“Le va a quedar a mi nieto, porque recuerda que el heredero universal de él, es su hijo” Maribel Guardia

Maribel Guardia ha evitado vincularse en temas legales o materiales relacionados con las pertenencias de su hijo para proteger los intereses del menor. Por ahora, cualquier movimiento en torno al inmueble permanece detenido hasta que el heredero pueda decidir sobre su futuro.

