Marco Chacón rompió el silencio sobre el escándalo de Maribel Guardia e Imelda Garza tras denuncia

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, habló brevemente con los medios fuera de su hogar sobre las declaraciones de Imelda Garza respecto a una supuesta infidelidad. Con tranquilidad, el abogado respondió:

“Eso no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Ya he mencionado que se han dado diversas razones relacionadas con la denuncia. Yo no estoy buscando nada para mí”.

Chacón subrayó que el principal objetivo es garantizar el bienestar del menor, quien se encuentra al cuidado de su abuela. Aclaró: “Esto no es sobre Maribel, ni sobre la madre del niño, y mucho menos sobre mí. Todo gira en torno al bienestar del menor, asegurándonos de que esté en un ambiente saludable y adecuado”.