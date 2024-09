Pepe Aguilar revela que él pagó la boda de Ángela y Nodal y ¡él no quería! “Me chin...”

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron el pasado 24 de julio en una lujosa ceremonia íntima que se celebró en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada en el estado de Morelos. La boda, a pesar de que fue a puerta cerrada, fue tan viral que se habló incluso del menú, la decoración y los invitados.

En ese momento, Christian Nodal atravesaba por una polémica porque apenas dos meses atrás se había separado de la madre de su hija, Cazzu. En ese momento se decía que su ex le había puesto una demanda millonaria por manutención, la cual Nodal ganó.

El programa ‘Hoy día’ reportó que la argentina pedía 2 millones 400 mil pesos mensuales para la manutención de su bebé. No obstante, el juez del caso habría fallado a favor del mexicano y se estableció una cuota mensual de 134 mil pesos. En redes no bajaron de tacaño a Nodal y ahora hay una nueva polémica que lo dejaría mal parado, pues ¡ni su boda financió!

Boda Ángela Aguilar y Christian Nodal / YT/ X / IG

Pepe Aguilar revela que él pagó la boda de Ángela y Nodal y ¡él no quería!

Pepe Aguilar reveló en una entrevista para LOS40 Colombia que él fue el encargado de costear todos los gastos de la boda de Ángela Aguilar. A pesar de que no era su deseo inicial.

Sin embargo asegura, que lo hizo cumpliendo con la tradición que dicta en México donde el padre de la novia debe financiar la celebración.

“No quería (...) Pero no tenía otra opción. ¡Me chingué! ¿Y qué crees? Mi yerno no me dijo: ‘Oiga, suegro, ¿no quiere que le ayude en algo? Ni madr*s”.

Pese a las declaraciones, Aguilar señalo que Nodal no es “tacaño” y otro presentador del programa completó su frase diciendo “respeta la cultura” lo que hizo que el padre de Ángela contestara que “sí", concluyendo ahí el tema.

¿Cuánto costó la boda de Ángela Aguilar de Pepe Aguilar?

Durante la entrevista el cantante solo se limitó a decir “no me acuerdes cosas”. Sin embargo el portal de TV Azteca aseguró que hablando con una Wedding Planner reveló la cantidad aproximada que se habría gastado.

Según estimaciones, el costo total habría superado el millón y medio de pesos. La renta de la exclusiva hacienda. Además, el banquete, a cargo de uno de los proveedores más prestigiosos del país, tuvo un costo por persona de entre 2,500 y 4,000 pesos. Las habitaciones de la hacienda, rentadas por los invitados, también contribuyeron a la cifra final, con un costo aproximado de 30 mil pesos por noche durante el fin de semana.

