Conductores de ‘Hoy’ reaccionan a las advertencias de Adrián Marcelo contra Arath de la Torre en LCDLFMX

Las cosas en ‘La casa de los famosos México’ se encuentran más tensas que nunca entre los habitantes, esto luego del posicionamiento y eliminación de Gomita del reality show.

Pero las cosas se descontrolaron cuando Adrián Marcelo confrontó a Arath de la Torre, debido a que el conductor del matutino “Hoy” se colocó frente al creador de contenido, ya que deseaba que este saliera del programa de Televisa.

Mira: LCDLFMX: Cynthia Urías VS. hermano de Adrián Marcelo, ¿fue falso el discurso del regiomontano frente a Gala?

¿Qué le dijo Adrián Marcelo a Arath de la Torre?

Adrián Marcelo, con la intención de provocar a Arath de la Torre, le advirtió que no debería enfrentarse a él nuevamente, ya que su respuesta no sería pacífica. Le sugirió que, si en el futuro llegase a estar en su contra, sería mejor que sus hijos cambiaran de canal.

“Hoy me diste permiso, pero si eres listo no te pondrás en mi camino. No es una amenaza, pero estarás avisado... Te recomiendo que, si me vuelves a ver en esa situación, te apartes, porque lo que recibirás de mi parte no será agradable. Tómalo como prefieras, solo te estoy advirtiendo”, declaró Marcelo.

Continuó con su advertencia: “Me veo obligado a ser competitivo. Tal vez, debido a tu influencia, logres evitar un enfrentamiento, pero yo no tengo nada que perder. No es una amenaza, pero si tu familia ve esto, te sugiero que evites estar frente a mí la próxima vez que haya que posicionarse, porque eso solo me fortalece. No tengo habilidades artísticas ni sé actuar, pero con las palabras, tú no eres ni la mitad de capaz que yo”.

Arath respondió: “Tú me diste la mano y luego me atacaste”, a lo que Adrián Marcelo replicó: “Te aconsejo que les pidas a tus hijos que vean otro programa, porque lo que verán será a su padre recibir un golpe bajo. Hoy no quise ponerme a tu nivel. No es una amenaza”.

Después de esta tensa confrontación, Arath decidió entrar al confesionario para hablar con ‘la Jefa’ sobre lo ocurrido con Adrián Marcelo. En ese momento, Vix cortó las cámaras, pero luego aparecieron videos en los que Arath expresaba su preocupación a sus compañeros de cuarto y les mencionaba al team Mar que quería abandonar el programa, ya que no tenía necesidad de ser amenazado, y la producción no consideraba la advertencia de Adrián como un acto violento.

Hasta el momento, Arath de la Torre continúa dentro del reality show, ya que su equipo le pidió seguir en la competencia, pues se han convertido en una gran familia.

Checa: Paul Stanley reacciona a dichos de Adrián Marcelo y promete que estará en ‘Hoy’ cuando acuda Mario Bezares

Conductores de ‘Hoy’ vuelven a arremeter contra Adrián Marcelo

Los conductores del programa matutino Hoy han vuelto a defender a su compañero Arath de la Torre frente a los continuos ataques de Adrián Marcelo. Este último ha realizado varias declaraciones sobre temas delicados de la vida privada del actor, lo que ha generado tensiones y puesto en aprietos a Arath.

En esta ocasión, los compañeros de foro de Arath de la Torre en el programa Hoy salieron una vez más en su defensa, ya que consideran que Adrián Marcelo no está jugando limpio. Durante la emisión de la mañana de este lunes 2 de septiembre, los conductores comentaron la advertencia que Adrián Marcelo le hizo al actor, refiriéndose a ella como una muestra de “fuerte maldad”.

J Balvin con conductores de ‘Hoy’. / Instagram: @programahoy

Una de las conductoras expresó que los niveles de maldad de Adrian eran terribles y que sentía mucho la situación por la familia del conductor.

Por su parte, Paul Stanley, otro de los conductores, comentó con humor: “Yo creo que quiere algo conmigo, soy como el crush (Adrián Marcelo)”.

Algunos de los presentes en el foro destacaron que también “pasan cosas bonitas, también hay gozo y diversión”.

Este nuevo episodio en la disputa entre Adrián Marcelo y Arath de la Torre ha generado una vez más polémica, evidenciando la incomodidad de los conductores de Hoy ante las agresiones verbales dirigidas hacia su compañero.

Te puede interesar: LCDLFMX: Madre de Briggitte estalla al ver a Adrián Marcelo hacer grosería a la comida de su hija