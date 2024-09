Adrián Marcelo pasó de “no tener nada que perder” a más presentaciones canceladas ¡ahora se sumaría Mérida!

Si bien ya han pasado dos semanas desde que Adrián Marcelo decidió abandonar ‘La casa de los famosos México’, su salida sigue causando mucho revuelo, pues varios de sus shows se han visto cancelados por las polémicas que protagonizó en el reality.

Recordemos que, a lo largo de su participación en el show, el regiomontano se vio envuelto en varias controversias por ciertos comentarios y actitudes que tuvo en contra de varias habitantes.

Incluso, horas antes de su salida, tuvo un fuerte encontronazo con Gala Montes, quien lo acusó de haberla agredido verbalmente desde las primeras semanas del concurso. Por supuesto, él negó estos señalamientos y sacó a colación temas personales de la actriz, provocándole un colapso nervioso.

A raíz de sus acciones, las presentaciones de ‘Hermanos de leche’, evento que realiza junto con Iván ‘la Mole’, en CDMX y Zapopan, Jalisco, fueron cancelados. A través de comunicados, las autoridades de Zapopan y el Pepsi Center de CDMX resaltaron que el show del comediante no se “ajusta a sus valores”, por lo que decidieron suspenderlos.

Te podría interesar: Famoso influencer fitness muere trágicamente mientras grababa un video en zona prohibida

Adrián Marcelo aseguraba que “no tenía nada que perder”

En medio de todo esto, los internautas viralizaron una serie de declaraciones en las que Adrián Marcelo, aun dentro de la casa, afirmaba que, sin importar su futuro en el reality, no tenía “nada que perder”.

“Yo no tengo nada que perder Arath, nada. Incluso si me rescinden el contrato, si me sacan, yo me voy, con una catarsis hermosa y vuelvo a hacer lo que hago, no tengo nada que perder” Adrián Marcelo

Aunque Adrián lucía confiado en ese momento, ahora está lidiando con las cancelaciones de sus shows y se dice que también podría enfrentar una demanda por negarse a asistir a las galas.

Según diversas fuentes, el influencer tendría que pagar una suma millonaria como multa por no asistir al programa, al igual que lo han hecho los exparticipantes del reality.

Adrián Marcelo sumaría otro show cancelado

Tras la cancelación en Zapopan y CDMX, el show de Adrián Marcelo e Iván ‘la Mole’ también se había suspendido en Mérida.

A través de redes sociales, la cuenta de ‘Escándala’ ha reportado que el show programado para el próximo 23 de noviembre en el auditorio ‘La Isla’ ya no está disponible.

"¿Ahora sigue Mérida? En la página de @aremamx aparece la leyenda ‘no hay funciones disponibles’ del show Hermanos de leche de @adrianmarcelo10 y @mole82 , borran toda publicidad en redes. ¿Será que cancelarán también el show en Mérida?”, señalaron.

Cabe destacar que aún no se ha emitido un comunicado oficial, por lo que no se ha confirmado si el show sigue o no en pie

No te pierdas: Itatí Cantoral, Yolanda Andrade, Consuelo Duval y Fabiola Campomanes ¡balconeadas por Roberto Cantoral!

Estas son las controversias que Adrián Marcelo protagonizó en ‘LCDLFMX’

Adrián hizo un pacto con Shanik Berman para no nominarse. Ella sí lo cumplió en memoria de su hijo fallecido. Él solo se burló y la ridiculizó.

Lanzó comentarios violentos contra Briggitte. En una plática, describió que imaginó que le arrojaba aceite caliente a las mujeres del cuarto ‘Mar’ y que pateaba a la actriz en las costillas.

En un posicionamiento, Adrián le dijo a Arath de la Torre que no debía estar en el programa y habló sobre supuestos problemas fiscales del conductor. Después lo amenazó y le dijo que jugaría más fuerte contra él. Que sería mejor que sus hijos no vieran el reality.

Se burló en reiteradas ocasiones de los problemas emocionales y familiares de Gala Montes. Ella lo enfrentó y tachó de misógino.

Mira: ‘Potro’ Caballero defiende a Sian Chiong de quienes aseguran que tuvo comportamientos indebidos con Briggitte