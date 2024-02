Sheyla revela que ha sufrido fuertes críticas por su cuerpo: “El peso no me define”

Sheyla recientemente sorprendió con un poderoso mensaje de amor propio, ya que ha recibido muchos comentarios criticando su cuerpo.

La actriz reapareció en una entrevista para la periodista Mara Patricia Castañeda, en la cual mencionó que ha sido fuertemente criticada por ser una talla grande, algo que sin duda le ha afectado durante su vida.

Sheyla confesó que este fenómeno en el cual las personas critican a otras personas por su físico es algo cultural.

“Creo que no lo piensan. Creo que hasta puede ser algo cultural. Puede venir de ahí la raíz de que no se acepte a las personas que son diferentes a un estereotipo ‘normal’ de persona. No entiendo qué podría llevar a la gente (a criticar). Yo nunca le he gritado nada a nadie”.