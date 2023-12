Larry Hernández prueba la leche materna de Kenia Ontiveros; su reacción causa polémica

El pasado 2 de diciembre, el cantante de regional mexicano, Larry Hernández, se convirtió en papá por sexta ocasión pese a que había dicho que tenía considerado hacerse la vasectomía.

A propósito de la llegada de su cuarta niña, Larry ha estado compartiendo momentos junto a su esposa Kenia Ontiveros y la felicidad que tienen por agrandar su familia.

Durante una transmisión en vivo, Larry sorprendió al probar la leche materna de su esposa.

Larry Hernández probó la leche materna de Kenia Ontiveros / Instagram

Kenia indicó que alimenta a su bebé con leche de fórmula y la que ella produce naturalmente, así que el cantante se atrevió a probar un poco.

Después de saborearla y asombrar a los que estaban acompañándolo en la transmisión desde su casa, dijo que “estaba buena”. “Te lo juro que está buena”, insistía.

Kenia dijo que por el contrario, a su bebé le gusta más la leche de fórmula que la suya. “A la bebé como que le gusta más la de fórmula que la mía. Digo, ¿a qué sabrá la mía?”, así que Larry bromeó diciendo: “¿La puedo probar del envase?”

Larry Hernández divide opiniones por probar la leche materna de Kenia Ontiveros

Por supuesto no faltaron las críticas y los internautas dejaron comentarios en contra de este tipo de acciones: “¿Por qué hizo eso?”, “Larry está bien loco”, “Que me explique por qué tomó la leche de Kenia”, “¿Qué le pasa a Larry? Eso no está bien”.

Mientras que otros se divirtieron con las ocurrencias del cantante: “Vas a dejar sin leche a la bebé”, “Kenia fue la que le dio de su leche”, “Jajaja siempre con sus ocurrencias”, escribieron.

