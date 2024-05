Critican a Larry Hernández por supuestamente tratar mal a uno de sus trabajadores: él se defiende

En las últimas horas, Larry Hernández ha causado mucha indignación en redes sociales por un video en el que aparece gr¡tánd0le y haciéndole una señal 0bsc3n4 a uno de sus empleados en un concierto.

Si bien no hay mucho contexto sobre lo ocurrido, ya que en el clip solo se escucha el sonido de la música, todo parece indicar que el cantante se molestó por un micrófono que no servía.

Todo comenzó cuando Hernández quiso interpretar una canción con el micrófono fijo en un atril, por lo que tomó uno que estaba en su espalda y lo posicionó en el escenario, provocando que se rompiera.

Ante esto, uno de los empleados corrió a auxiliarlo y colocó un nuevo pedestal, pero, al parecer, el micrófono no encajaba.

Este percance habría molestado al cantante, quien no solo supuestamente reclamó al trabajador por la situación, sino que también le acercó su acordeón para distraerlo. En respuesta, presuntamente el colaborador solo se limitó a retirarse brevemente para conseguir otro aparato.

Cuando regresa, se ve que el artista se acerca a él para decirle algunas palabras, al mismo tiempo que le hace una señal 0bs3n4 con una mano.

Debido al fallo, otro empleado tuvo que sostenerle el micrófono.

Internautas critican la actitud de Larry Hernández

El video del momento se viralizó rápidamente y los internautas le reclamaron a Larry Hernández.

“Si así trata sus empleados enfrente de la gente, imagínate donde no lo ven”, “No es el micrófono, es su voz que no sirve y nunca ha servido”, “Ya no sabe qué hacer con tanto despotismo”, “Qué falta de respeto. Ojalá que la gente deje de ir a sus conciertos”, señalaron algunos comentarios.

Larry Hernández se defiende

A través de un breve video para Facebook, Larry Hernández explicó que el polémico clip fue “sacado de contexto” y aseguró que se lleva “así de pesado” con sus empleados.

“Todo el equipo sabe que así nos llevamos. Es parte del show. Yo comparto comida con ellos, les regalo dinero. Al final, todos somos compas”, indicó.

