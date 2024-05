Angelli Nesma, productora de Televisa, confirma su retiro pero antes le responde a Ariadne Díaz

Hace unos días a través del canal de YouTube ‘De historia en historia’ se dio a conocer que la productora de Televisa, Angelli Nesma se retiraría después de 54 años trabajando y 62 telenovelas.

Ahora que las grabaciones de su última telenovela, ‘Tu vida es mi vida’ llegaron a su fin, la productora confirmó que se retirará e indicó que fue una decisión que tomó luego del repentino fallecimiento de su colega, Nicandro Díaz.

“Un día estamos y al otro no… Es demasiado trabajo y quiero viajar, quiero enriquecer mi ser, mi espíritu, quiero ser una mejor persona, porque aquí, en esta industria cambias porque es una selva de asfalto. Quiero tomar cursos, cosas que me hagan bien; estudiar mente, cuerpo y espíritu”, dijo en entrevista que dio a Televisa Espectáculos.

Mira: El programa de Sofía Rivera Torres, Videgaray y ‘el Estaca’ en la mira por chistes sobre Lucerito Mijares

La muerte de Nicandro Díaz hizo que Angelli tomara la decisión de retirarse / X

Angelli Nesma le responde a Ariadne Díaz

Ante su retiro, la productora también fue cuestionada sobre las acusaciones de Ariadne Díaz en su contra. La actriz comentó que la productora la culpaba del supuesto fracaso de la telenovela que protagonizaba, titulada ‘Llena de amor’.

“Lo que pasa es que nos costó mucho trabajo hacer la botarga. La tuvimos que mandar a Estados Unidos, pero les juro no tuvimos ningún roce ni nada. Claro, era molesto para ella ‘órale Ariadne, póntela’, pero jamás tuvimos ningún roce… jamás hubo un reclamo de ella o mío hacia ella. ¿Qué pasó? No lo sé”, contó en otra entrevista para YouTube.

Puedes ver: Horacio Pancheri le reclama a Samadhi Zendejas por exhibirlo en redes: “No hubo empatía por parte de ella”

Ariadne Díaz subió de peso y usó una botarga en Llena de amor / Redes sociales

Ariadne también comentó que ella sería la única productora con la que no trabajaría de nuevo y ante esto, Angelli respondió: “Es lo que me dijeron pero bueno, ¿qué voy a hacer? Yo si se me presenta la oportunidad y ella me queda en una novela, se la voy a ofrecer, si me dice que no, buenos pues ya, pero yo no tengo ningún problema con Ariadne Díaz”.

La productora también aclaró: “Y la novela no fue un fracaso, en la novela nos fue bien, no les puedo decir que fue un ‘boom’, pero sí nos fue bien. Me pedían más capítulos en la empresa”.

Finalmente, Angelli dijo que está dispuesta a hablar con la actriz si es que ella se acerca a reclamarle algo o arreglar las diferencias: “Ahora, si ella me reclama algo, bueno pues ya le explicaré qué pasó”, dijo.

Checa: Matías Novoa por fin se reencuentra con Michelle Renaud en España: Las imágenes del momento