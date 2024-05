Horacio Pancheri le reclama a Samadhi Zendejas por exhibirlo en redes: “No hubo empatía por parte de ella”

En octubre de 2023, Samadhi Zendejas denunció en redes sociales que el actor Horacio Pancheri le había hecho llegar un mensaje directo en Instagram por equivocación donde parecía hablar con otra persona y le decía que la actriz era “fea”.

Ante lo sucedido, internautas y personas del medio, como Danna Paola y la exnovia de Horacio, Marimar Vega, reprobaron el mensaje del actor y le llovieron críticas por ello.

En su defensa, Horacio mencionó que le habían hackeado su cuenta de Instagram, pero esto resultó peor porque Adriano Zendejas, hermano de Samadhi, creyó que decir eso solo fue una “excusa” para no hacerse responsable de su comentario. Aunque Horacio le ofreció una disculpa a la actriz por las palabras que supuestamente no vinieron de él, y ella no quiso aceptarlas.

Horacio Pancheri dice que Samadhi manejó mal el tema y le afectó personal y laboralmente

A siete meses de lo ocurrido, Horacio habló del tema en el programa ‘Hoy día’ y reiteró que no fue él quien envió el mensaje, lamentando no tener una respuesta de regreso por parte de Samadhi: “Yo le respondí: ‘Jamás diría eso de ti, voy a ver qué está pasando en mis redes, jamás te insultaría, te pido una disculpa’”, contó, diciendo también que fue bloqueado por la actriz.

Ahora que ha pasado tiempo, Horacio menciona que no se le hizo la mejor forma de ventilar lo sucedido por parte de la actriz porque presuntamente “no hubo empatía” hacia él: “Fue un mensaje privado que ella misma lo hizo público. Entonces, siento que ahí tampoco hubo mucha empatía por parte de ella”, comentó.

Horacio continuó defendiéndose diciendo que él no fue la persona que envió el mensaje y dijo: “Yo jamás hablaría mal de una mujer. Vengo de una mamá hermosa. No es mi forma de ser el hablar mal de las mujeres y mucho menos de una colega”.

Figuras públicas e internautas expresaron que no le creían a Horacio que lo habían hackeado / Twitter

Finalmente, el actor reiteró sus disculpas hacia Samadhi Zendejas y comentó que sí le afectaron las críticas: “Fue algo que no fue salido de mí, fue algo que yo no se lo dije personalmente. Algo privado que lo hagan público y afecten a una persona que no está envuelta en eso, que tenga una familia hermosa, que tenga un hijo, que afecte mi reputación, a mí sí me dolió y me molestó mucho porque no se vale que entre colegas nos m4t3mos así, no es mi forma de ser”.

“Samadhi, disculpa si te afectó ese comentario, no es mi forma de ser y no quise molestarte… Públicamente, después de tantos meses, si se ofendió con el mensaje, que no era para ella, pido una disculpa enorme. Jamás hablaría mal ni de ella ni de ninguna mujer. Así que, bueno, fueron cosas que pasaron, que sí afectaron en lo laboral, en la reputación a mi persona”, agregó.

