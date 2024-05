Tunden a Poncho de Nigris por regañar a Marcela en pleno en vivo: “Qué grosero”

Recientemente, en redes sociales, se volvió viral un fragmento de una transmisión en vivo en la que Poncho de Nigris y Marcela Mistral estaban desempacando cosas en su nuevo hogar. Poncho, conocido influencer regiomontano que comparte varios momentos en familia con sus seguidores, protagonizó un momento tenso con Marcela Mistral durante la transmisión en vivo.

La situación se desencadenó cuando Marcela dejó caer una caja metálica, lo que provocó la irritación de Poncho, quien señaló que el objeto era costoso y la reprendió por su descuido. Sin embargo, lo que captó la atención en las redes fue la forma en que Poncho reaccionó hacia su esposa, utilizando un lenguaje ofensivo y un tono enojado.

Poncho de Nigris y Marcela Mistral en su nueva casa / Poncho de Nigris: YouTube

Así regañó Poncho de Nigris a Marcela Mistral por tirar una caja sin querer

“Chingad4 m4dr3 esas sí cuestan bien caras y ya las ching4st3”, le reclamó Poncho a Marcela.

El influencer también le dijo: “Estás jugando y por eso te pasa algo y esas cajas sí están caras”

Marcela le respondió: “¿En serio? ¿Cuánto cuestan?”

Poncho de Nigris le reclamó una vez más: “Pues una lana como 1500 pesos. ¿Por qué la aventaste para adelante? Ese es el ped0. ¡Cómo te voy a dejar los niños así! Se te mu3r3n” y luego la regañó otra vez porque encontró una navaja y aseguró que era peligrosa tenerla porque tienen hijos pequeños.

Marcela se defendió asegurando que no la había dejado olvidada sino que la estaba usando y aseguró que no aventó la caja. Sin embargo, no hizo más comentarios al respecto, pero se mostró molesta e incomoda con los comentarios de Poncho, quien hizo la comparación de las cajas con sus hijos, dando a entender que podría poner en peligro a sus hijos.

Internautas critican a Poncho y lo tachan de tratar mal a su esposa en un live

“Su cara de hartazgo a punto de explotar”, “Qué grosero”,"Hombres así te quitan la estabilidad y paz mental”,“Todo el tiempo la está hum1 ll4ndo y desquitándose con ella”, “¿Cómo lo soporta?”, “Eso de que le costó no le da derecho a maltr4tarla”, escribieron internautas.

Esta no es la primera vez que se ve un momento de tensión en la pareja. En el pasado mes de febrero, Poncho y Marcela protagonizaron un momento muy incómodo pues en pleno cumpleaños de ella, se vio muy incómoda mientras respondía a unas preguntas sobre infidelidad que le hacía Poncho en un video para su canal.

Marcela y Poncho de Nigris tensos e incómodos durante video de Youtube. / Captura de pantalla/ YouTube

Marcela no quería responder. Se veía fastidiada con los brazos cruzados según varios internautas comentaron en redes. Más tarde ella aclaró que sí estaba molesta porque no quería grabar dado que estaba cansada, pero dejo claro que no había crisis matrimonial ni distanciamiento cómo se empezó a rumorar tras ese video.

