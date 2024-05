Larry Hernández se disculpa tras “cancelación” por polémica con empleado en concierto

Hace algunas semanas, se viralizó un video en el que aparece Larry Hernández, aparentemente, discutiendo con un miembro de su staff durante uno de sus conciertos, por una falla en el micrófono.

En las polémicas imágenes, se observa al cantante reclamándole al técnico por lo sucedido. Si bien el trabajador trata de arreglar el problema, el artista lo “distrae” tocando su acordeón cerca de él y hasta le hace una señal obscena.

Tras lo ocurrido, Larry lanzó un video para redes sociales afirmando que no estaba molesto por la falla y así se “lleva” con su equipo. Incluso, hizo hincapié en que era muy amable con sus trabajadores, los invitaba a comer y hasta les llega a dar grandes sumas de dinero.

Pese a su explicación, poco después se filtró la conversación de, aparentemente, un grupo de ingenieros de audio que trabajan para los artistas, en la que se quejan sobre los supuestos malos tratos del cantante.

Larry Hernández se disculpa públicamente con su empleado

En medio de esta controversia, Larry Hernández compartió un mensaje en el que expresa que, en ocasiones, “reacciona sin pensar”, por lo que no necesita que “se lo recuerden” para saber que a veces se “equivoca”.

“Damas y caballeros buenos días a veces reacciono sin pensar en lo que digo y hago he fallado y no necesito que me lo recuerden para ser consciente de eso” Larry Hernández

Aunque se dijo consciente de que la gente no lo “perdonará” tan fácilmente, señaló que las personas pueden “cometer errores” y aprender para ser mejor en el futuro.

“Quizás no me puedan perdonar ahora. Si creen que es lo correcto hacerlo o no, cualquiera que sea su decisión la aceptaré. Todos nos equivocamos en algún punto de nuestras vidas. Estaba reflexionando en lo que hice, y solo sé que el perdón no cambiará el pasado, pero sí el futuro en donde Dios me dará la fuerza para ser mejor”, indicó.

Fans reaccionan a la disculpa de Larry Hernández

La declaración de Larry Hernández causó muchas opiniones divididas entre los internautas. Si bien algunos se solidarizaron con él, otros aseguraron que su disculpa era “falsa” y solo quiere “quedar bien” en internet.

“Sé humilde”, “Animo, no se agüite. Todos cometemos errores, somos humanos”, “Nadie es perfecto”, “Deberías disculparte en privado con tu empleado”, “Dios lo bendiga y lo haga humilde”, “Todos, alguna vez, reaccionamos mal”, señalaron algunos comentarios.

