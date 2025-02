Así fueron las últimas horas de Paquita la del barrio, revela su mánager

Esta mañana la industria de la música se llenó de luto con la muerte de Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como ‘Paquita la del barrio’. La cantante, famosa por sus exitos como ‘Rata de dos patas’ y ‘Tres veces te engañé'.

Francisco Torres, amigo y mánager de Paquita la del barrio, compartió algunas declaraciones vía telefónica a ’Sale el sol’ tras el fallecimiento de la cantante, reveló detalles sobre sus últimos momentos de vida en Veracruz, su tierra natal.

“Nos sorprendió esta mañana. Además de todo, falleció en su casa y en su cama, durmiendo, ¿qué les puedo decir?”. Francisco Torres

El mánager confesó que, a pesar de los problemas de salud que enfrentaba Paquita, ella se mantenía optimista y comprometida con sus próximos conciertos. También reveló que había mejorado su estado de salud y hasta el día de ayer se encontraba bien. Estaba preparando su show en el Auditorio Nacional el próximo 16 de marzo. Además tenía presentaciones en Estados Unidos en mayo y octubre.

“Iba bien, incluso antier hablamos. Ya se venía para México. Estaba lista para lo del Auditorio. De hecho, esta semana me estaba hablando más a menudo y me decía: ‘Qué vamos a hacer’. Checábamos pendientes. Ayer estuvo bien, comió bien y la sorpresa que nos dio esta llamada”. Francisco Torres

Paquita la del barrio se retira de los escenarios / IG: @paquitaoficialb

Paquita la del barrio murió dormida

El inesperado fallecimiento de Paquita ocurrió mientras dormía. “Nos hablaron a eso de las 8 de la mañana para decirnos que no despertaba, que se veía un poco pálida. Entonces le hablamos a la ambulancia y nos dijeron que no había nada que hacer, que al parecer le dio un infarto”, agregó el mánager.

Torres también reveló algunos aspectos de la personalidad de la cantante respecto a la muerte. “Paquita no hablaba de eso. Incluso en camerinos, si había flores, las sacaba porque decía que sentía que se iba a morir”, recordó.

Muere Paquita la del Barrio / IG: @paquitaoficialb

Paquita la de barrio se preocupaba por esta angustiante razón

En sus últimos días, la cantante expresó su angustia por la pérdida de movilidad. Según su mánager a Paquita le dolía salir al escenario y permanecer sentada. Ella anhelaba recuperar su movilidad y ofrecer un show de pie.

“El sábado me habló desesperada porque me dijo: ‘No puedo caminar’. Le dije: ‘Eso ya lo sabemos, pero no importa. La gente la quiere ir a ver y no importa que esté usted sentada’. Le dije: ‘No tenga miedo. La gente la quiere’, pero si era algo que le mortificaba mucho tener que salir al escenario y estar sentdada. Esa parte no le gustaba”.

El cuerpo de Paquita la del barrio será cremado y trasladado a la Ciudad de México, donde se le rendirá un homenaje en honor a su legado y trayectoria.

