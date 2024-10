Karime Pindter no descarta regresar al elenco de ‘La señora presidenta’; revelan por qué abandonó la obra

Aunque hace algunas semanas se anunció con bombo y platillo que todo el ‘team Mar’ estaría en la obra ‘La señora presidenta’, durante la tarde del pasado 23 de octubre se dio a conocer la salida de Gala Montes y Karime Pindter.

Según lo dicho por Arath de la Torre, las jóvenes dejaron la puesta en escena debido a algunos “problemas” en sus agendas, lo que aparentemente les impediría cumplir con todas las funciones.

Arath de la Torre “Nuestra intención siempre fue estar todos juntos, pero no se pudo. Sus mánagers cerraron fechas antes de que se armara esto, así que no podían cancelar y no llegaban a los ensayos para la fecha de estreno”

Cabe destacar que, previo al anuncio del conductor de ‘Hoy’, Briggitte Bozzo comentó ante los medios que no todo el ‘team Mar’ estaría en la obra.

Karime Pindter no descarta regresar a ‘La señora presidenta’

Durante un reciente encuentro con la prensa, Karime Pindter confirmó que tanto la agenda de ella como la de Gala Montes se “complicaron”, por lo que no podrá estar en este proyecto.

Sin embargo, destacó que la obra le hacía “mucha ilusión” y mencionó que podría volver al elenco, solo en caso de que sus compromisos se lo permitan.

“Ya luego les pasamos el chisme completo. Se están complicando mucho las agendas. Era mi máxima ilusión, a ver si podemos lograrlo y, a ver qué pasa”. Karime Pindter

Cabe destacar que, tras la salida de Karime y Gala, se anunció que Susy Lu, Violeta Isfel y Brenda Bezares se unían al elenco.

Revelan los motivos por los que Karime salió de ‘La señora presidenta’

En la más reciente emisión de ‘Sale el sol’, Gustavo Adolfo Infante mencionó que el productor de la obra, Alejandro Gou, consideró que esta producción era “demasiado complicada” para ser el debut teatral de la creadora de contenido.

“Era una obra complicada para el debut de Karime Pindter como actriz. Entonces, está pensando en meterla en ‘Lagunilla, mi barrio’, que creo que quedaría más con ella”, indicó.

Por su parte, Joanna Vega-Biestro señaló que existen rumores sobre un presunto descontento por parte de Karime. Al parecer, tanto Gala como la influencer se habrían molestado al ver que sus papeles en la obra no eran “relevantes”.

Joanna Vega-Biestro “Hay rumores que dicen que tanto Gala como Karime que, cuando empezaron a leer la obra, se dieron cuenta que eran relleno”

Al retomar la palabra, Gustavo reiteró que, aparentemente, Gala se habría portado “como una diva” y se enojó al descubrir que su personaje no era “importante”.

Incluso contó que la actriz se habría acercado al productor para decirle que solo quería participar en el estreno del proyecto: “Le dijo Gala ‘¿Sabes qué?, si quieres, yo hago el estreno y después metes a alguien que me sustituya y ya no vengo yo, pero me anuncias todo el tiempo. Lo que pasa es que me voy a dedicar a mi carrera como cantante’. Gou le dio las gracias”, indicó.

¿’Team Mar’ se separa?

En la edición 1444 de tu revista TVNotas, una fuente cercana al ‘team Mar’ contó que ya comenzaron los primeros desacuerdos en el grupo, principalmente derivados de la obra ‘La señora presidenta’.

Al parecer, Mario Bezares se decepcionó al enterarse que Arath de la Torre protagonizaría la puesta en escena. Por otra parte, Briggitte Bozzo se molestó luego de saber que Karime ganaría lo mismo que ella, pese a no tener experiencia como actriz. Checa todo lo que nos contó dando clic aquí.

