Maribel Guardia: Maestra de su nieto la alertó por posible maltrato, revelan reportes

En la controversia que enfrenta Maribel Guardia con su nuera Imelda Tuñón, se reveló recientemente que la actriz fue alertada por la maestra de su nieto, sobre posibles signos de violencia.

La confesión explicaría por qué Maribel se muestra preocupada por el bienestar de su nieto con quien comparte hogar junto a Imelda a pesar de la muerte de su hijo Julián Figueroa hace casi dos años.

El martes pasado, Maribel acudió al colegio de su nieto para recogerlo. Sin embargo, su presencia no fue lo único que generó revuelo ese día. Según testimonios de otras madres de familia, la maestra notó un comportamiento inusual en el menor y la preocupación creció cuando la docente detectó un moretón, además de otros síntomas.

Ante esto, la maestra decidió tomar una acción inmediata: contactar a Maribel Guardia, quien usualmente se encargaba de la supervisión de su nieto.

Maribel Guardia y Imelda Garza están en una disputa legal / Instagram

Aseguran que la maestra del nieto de Maribel Guardia le llamó por posibles malos tratos al pequeño

En el reciente programa de Cynthia Urías en ‘La mejor’, la conductora explicó que le llegó la información de manera extraoficial, que la maestra tomó la decisión de hablar directamente con la actriz, sabiendo que era ella quien estaba al tanto de la situación del niño en cada emergencia. “Yo le hablé a su abuelita porque sé que es la que siempre responde cuando el niño se siente mal”, dijo Cynthia sobre lo que habría pensado la maestra, de acuerdo con una madre de familia cuyo compañero es el nieto de Maribel.

Una vez recibida la alerta, Maribel no dudó en tomar medidas. Acudió rápidamente al colegio acompañada de personal del DIF (Desarrollo Integral de la Familia), ya que los problemas relacionados con el cuidado de su nieto por parte de su exnuera ya estaban acumulados, según ha trascendido en los medios de comunicación, de acuerdo con fragmentos de la demanda en contra de Imelda.

Según fuentes cercanas, la actriz ya había notado en días anteriores algunos cambios en el comportamiento de su nieto, lo que la motivó a actuar con prontitud ante las señales. “Maribel llegó al colegio con esas personas del DIF por esta llamada de la maestra”, reveló la influencer Chamonic quien fue la primera en dar detalles del conflicto familiar luego de un comunicado de Maribel Guardia donde mencionaba que tomó acciones legales contra Imelda.

Sin embargo, Cynthia Urías comentó que esta información solo es especulación hasta el momento, ya que no se ha comprobado oficialmente.

Revelan las razones de la denuncia contra Imelda Tuñón por parte de Maribel Guardia

Además, Chamonic indicó que hay supuestamente más de 15 puntos de los que Maribel acusa a Imelda, tales como:



el trastorno mental que padece que la podría imposibilitar de hacerse cargo del menor,

no hacerse cargo de la crianza de su hijo.

“No le importaba si comía o no. Ella no estaba”, aseguró la influencer.

Más puntos en contra de Imelda sería que no genera ningún ingreso y Maribel la apoyaría con 22 mil pesos mensuales así como dejarla vivir en su casa, además de encontrarla con hombres desconocidos en su cama y llegar borracha al hogar que comparten, así como supuestamente consumir sustancias ilícitas y descubrir que Imelda supuestamente le dio medicamentos para dormir.

Imelda Tuñón ha denunciado que la separaron de su hijo / Instagram: @imetunon

Entre otras cosas están que supuestamente Imelda no llegaba a dormir y se llevaba a su hijo con ella a eventos sociales, por lo que el pequeño al parecer tenía que pasar la noche en otros lugares. Maribel también habría acusado a Imelda ante las autoridades por haber chocado un auto de su esposo Marco Chacón por ir en estado inconveniente.

Chamonic indicó que presuntamente Maribel habría ofrecido ayuda, pero Ime la habría rechazado, por lo que esto habría orillado a la famosa a tomar acciones legales.

¿Qué sucederá con el nieto de Maribel Guardia?

Aunque las autoridades le concedieron la custodia provisional de su nieto por 10 días a Maribel Guardia, Imelda Tuñón comenta que no dejará que el niño se quede con ella siendo ella la madre del menor.

Por su parte, Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia indicó que la actriz no busca quedarse “a la fuerza” con el menor, pero sí le interesa salvaguardar su integridad, y aunque no tiene problema de que ya no viva con ella en la misma casa, sí cree que debe estar en un entorno seguro y bueno para él.

En tanto, el proceso judicial y familiar aún está en marcha. Las autoridades competentes, incluyendo el DIF, continúan investigando la situación, mientras la familia es blanco de las controversias en redes sociales y los medios de comunicación.

