¿Numerólogo predijo lo que pasaría con Maribel Guardia e Imelda Tuñón? Las escalofriantes declaraciones

El fuerte pleito entre Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Tuñón continúa dando de qué hablar luego de que la famosa indicara que había procedido legalmente en contra de la viuda de su hijo por el bienestar de su pequeño nieto.

Conforme pasa el tiempo, salen cada vez más detalles a la luz y son cada vez más dolorosos, pues según algunos documentos filtrados de la denuncia que realizó Maribel en contra de Imelda, señalan que la actriz estaría preocupada por su nieto, debido a que su joven mamá se la pasaría de fiesta y llegaría borracha y con hombres a la casa que comparten con ella a pesar del lamentable deceso de Julián Figueroa hace casi dos años.

En contraste, Ime Tuñón ha arremetido contra Maribel diciéndole “pin… vieja” por quererle quitar a su hijo, además de decir que ella “ya tuvo su oportunidad” de ser mamá y que ahora la dejara a ella y al niño en paz. Según Imelda, Maribel habría enfurecido cuando supo que tenía las intenciones de vivir sola junto a su pequeño, además de dar a conocer que hubo una supuesta infidelidad de Marco Chacón hacia la querida actriz.

Maribel Guardia e Ime están en un pleito legal y mediático / Fb: Maribel Guardia

La fractura familiar entre Maribel Guardia e Ime Tuñón predicha por numerólogo en televisión nacional

Todo este pleito ha sido lamentado por quienes admiran a Maribel, quien ha tenido que seguir adelante con el dolor de perder a su hijo Julián Figueroa y ver la fractura familiar que se provocó con quien fuera la esposa del joven y su pequeño hijo, nieto de Maribel.

Sin embargo, recientemente recordaron en el programa ‘De primera mano’ que un numerólogo interpretó a Maribel Guardia en noviembre de 2023 cuando Addis Tuñón dio a conocer la supuesta crisis matrimonial entre la actriz y su esposo.

En aquel momento, Alejandro Fernando dijo lo que podría suceder con Maribel Guardia en el futuro. “Van a tratar de rascar en el pasado. Es una persona que tiene el número 6 y el número 4, nos ha ganado, la queremos, es entrañable y no nos va a gustar esto pero es una prueba también para ella. Llegó el momento de elegir, de decidir, de mostrarse tal cual es si queremos detener esta situación”.

Ante el cuestionamiento si Maribel iba a seguir siendo unida a Imelda y a su nieto, el numerólogo indicó: “Sí, pero este 5 y este 11 nos habla precisamente de fracturas familiares. Puede haber un cisma (fractura) aquí. Lo último que terminaría partiendo esta situación es que la alejen de su única ancla que en este caso podría ser su nieto”.

“Ella puede soportar toda esta situación, pero si esto traspasa y salen algunas situaciones que se malinterpreten o que de verdad vayan con toda la saña, puede haber una fractura familiar y es que donde hablo del riesgo”, añadió.

El numerólogo también dijo sorprendentemente algo que sí ha sucedido a raíz del problema con Ime, y es que según su esposo, Maribel Guardia ha bajado de peso y no puede dormir por lo que sucede. “Incluso la vamos a ver un poco físicamente más deteriorada, lo vamos a notar en su aspecto, entonces nosotros hay que animar, hay que ser justos, hay que esperar que esto no detone en una fractura familiar, en una cuestión de enfermedad y no tengamos un desenlace desafortunado en que varias personas se arrepientan de lo que están diciendo, haciendo o de lo que hicieron”.

Y es que según Alejandro, el problema tiene que ver precisamente con algo del pasado: “Hay muchas cosas del pasado, mucho antes aún del deceso de su hijo que pueden salir a la luz o que pueden empezar a brincar y entonces esto es como una avalancha que viene”.

“Los (número) 9 es explosión total, entonces, insisto, puede venir por ahí una situación que detone un cisma para la familia. Vienen situaciones de pareja, herencia, apenas viene la avalancha de lo que inició con la partida de su hijo entonces tiene que ser muy fuerte”.

Por último, le numerólogo mandó un mensaje muy fuerte a la famosa: “No pasa nada si tiene que demostrar tal cual es, llegó la hora de pedir ayuda, de mostrarse cómo es para poder soportar esta situación”.

Sin duda las palabras del experto dejaron sorprendidos no solo a la audiencia sino a los conductores del programa, quienes aplaudieron que fuera tan acertado en su interpretación en 2023.

