Maribel Guardia se habría enterado que Ime Tuñón medicaba a su nieto para irse de fiesta, según filtraciones

La tensión familiar entre Maribel Guardia por la denuncia que interpuso contra Imelda Tuñón, su nuera, ha escalado cada vez más, pues se están dando a conocer más detalles al respecto.

La denuncia interpuesta por la famosa el pasado 20 de enero ha sacudido a la opinión pública y poco a poco se han revelado presuntos detalles alarmantes sobre el que sería el comportamiento de la viuda de Julián Figueroa.

Ahora se filtró un fragmento que se dice corresponde a la demanda interpuesta por la actriz en el que se lee, en lo que serían palabras de Maribel, que Imelda le daba medicamentos para dormir a su hijo y así poder salirse de fiesta.

Puedes ver: ¿Numerólogo predijo lo que pasaría con Maribel Guardia e Imelda Tuñón? Las escalofriantes declaraciones

Imelda Tuñón y Maribel están en pleito legal / Facebook: Maribel Guardia/Facebook: Imelda Tuñón



La fuerte acusación atribuída a Maribel Guardia hacia Imelda Tuñón respecto a medicar a su nieto para salir de fiesta

Según el documento filtrado, que supuestamente Maribel Guardia presentó ante las autoridades, los hechos habrían ocurrido en septiembre de 2024, cuando la actriz comenzó a notar comportamientos extraños en su nuera.

Según se lee en las filtraciones, atribuidas a la actriz de ‘Lagunilla mi barrio’, un primer incidente habría ocurrido el 1 de septiembre. Presuntamente, Maribel notó que su nieto no estaba despierto a la hora acostumbrada, algo que le pareció raro. Al ingresar a la habitación, la actriz no habría logrado despertarlo de inmediato, lo que le generó preocupación.

Maribel Guardia ha externado lo mucho que adora a su nuera, Imelda Tuñón. / Instagram: @imetunon

Según el mismo documento, supuestamente, el pequeño le confesó a Maribel que su madre, Imelda Garza Tuñón, le había dado una pastilla para dormir la noche anterior antes de salir. Esta revelación habría preocupado profundamente a Maribel y habría comenzado a sospechar sobre las prácticas de su nuera.

Mira: ¿Maribel Guardia está delicada de salud tras escándalo con Imelda Garza?

La supuesta amenaza de Imelda Tuñón a Maribel Guardia sobre no volver a ver al niño

La situación habría tomado un giro aún más oscuro cuando Imelda Garza Tuñón se mudó a vivir sola con su hijo a partir del fin de semana del 17 de enero. Según lo exhibido, en un principio parecía que la situación se estabilizaría. Sin embargo, presuntamente surgieron nuevos conflictos.

El lunes 20 de enero, Maribel Guardia decidió tomar acciones legales tras supuestamente recibir amenazas de parte de su exnuera. Según se puede apreciar en el texto filtrado, Garza Tuñón habría amenazado con llevarse a su hijo si la actriz seguía interviniendo en su vida.

Además, Imelda habría prometido hacerle daño a Maribel y a su esposo, Marco Chacón. Supuestamente, habría alegado que tenía “contactos” que podrían ponerlos en peligro. La supuesta amenaza habría sido aún más grave cuando se vinculó con un incidente ocurrido el 4 de septiembre, cuando Imelda chocó el coche de Marco Chacón, dejándolo en pérdida total.

“Si me quitas el apoyo y sigues metiéndote en mi vida, me voy a llevar al niño y no lo vas a volver a ver. Tú y tu esposo lo van a pagar muy caro, porque yo conozco gente que podría hacerles mucho daño”, habría dicho Imelda, según el documento filtrado que aseguran es un extracto de la denuncia presentada por Maribel Guardia.

Cabe destacar que ninguno de los protagonistas de esta situación se han pronunciado ante las filtraciones. Por ello, no se ha confirmado su veracidad y esta información guarda la calidad de rumor.

Checa: Maribel Guardia y su lado desconocido: Revelan conversaciones que muestran su verdadera personalidad