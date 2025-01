Ime Tuñón tiene miedo de que Maribel la ingrese a un psiquiátrico o a rehabilitación, ¡y le quite a su hijo!

El pasado martes 21 de enero se dio a conocer que la cantante Maribel Guardia denunció a su nuera, Imelda Tuñón, preocupada por el bienestar de su nieto. Se ha filtrado que sería porque Imelda llega ebria y drogada a su casa, mete hombres a la casa, frente al niño y supuestamente le ha dado pastillas para dormir. Al respecto, hablamos con una amiga de la familia, quien nos dio detalles de lo que está sucediendo.

“No sé ni por dónde comenzar. El problema entre Maribel e Imelda escaló a niveles muy altos. Jamás imaginé que estas 2 personas, a las que quiero muchísimo, se estuvieran enfrentado de esta manera. Ahora Imelda está angustiada porque su suegra le quite a su hijo. Su familia y ella tienen miedo de que Maribel y su esposo le hagan algo”.

“Sus padres le han pedido que no salga sola a la calle, que se resguarde en su departamento y no exponga a nadie la dirección donde vive. Incluso les ha pasado por la mente que Maribel se estaría valiendo del trastorno que padece Ime, bipolaridad paranoide, y de la acusación de su supuesto consumo de drogas, para sugerirle a la autoridad que la ingresen en un centro de rehabilitación o en un psiquiátrico, para quedarse con la guardia y custodia de su pequeño. Ime está tan preocupada, que ya dijo que si le pasa algo quiere que su hijo viva con sus padres”.

Ime tiene miedo de lo que pueda hacer Maribel / TVNotas

Maribel tuvo tiempo de armar el caso contra Imelda y recabar pruebas

“No creo que Maribel y Marco sean capaces de atentar contra Imelda. La decisión de qué pasará con este caso y qué es lo que tiene que hacer Ime para recuperar a su hijo es de las autoridades. Entiendo la desesperación de los padres de Ime y de ella. Recuerda que Ime declaró a la prensa que creía que Maribel era capaz de todo y que era mala. En estos momentos no puedes sacarle esa idea de la cabeza. Además, piensa que, como Maribel es famosa, supuestamente podría influir en las decisiones de las autoridades. Yo no lo creo”.

“Si se demuestra que Maribel tiene la razón, Ime tendrá que acatar con responsabilidad lo que las autoridades decidan. Para ella sería una oportunidad de aceptar sus errores y cambiar, por el bien de ella y de su hijo, para poder recuperarlo. Ime no es una chica mala, en verdad. Ama a su hijo y él a ella”.

“Maribel ha hecho pensar que lo hizo con el fin de quitarle al niño a Imelda para quedárselo. Maribel no recabó las supuestas pruebas de la noche a la mañana. Estudió cada uno de los pasos de Imelda en meses. Digamos que la acechó. El día que Imelda decide salirse de la casa de Maribel para irse a vivir sola y llevarse al pequeño, le pone una denuncia y le saca sus trapitos al sol”.

“Maribel pudo haber llamado primero a los papás de su nuera para contarles lo que estaba pasando”.

Imelda hizo declaraciones que preocuparon a la audiencia / TVNotas

Imelda cometió el error de quedarse a vivir con Maribel, luego de quedar viuda, según una amiga de la familia

“En cuanto a Imelda, quedarse viuda y con un niño pequeño no ha de ser nada fácil. Es una mujer joven y tiene derecho a rehacer su vida con más personas, sin exponer al niño, por supuesto. A veces, cuando somos jóvenes se nos hace fácil hacer ciertas cosas”.

“Imelda no debió quedarse a vivir en casa de su suegra después del fallecimiento de Julián. Y Maribel no debió de solaparla tanto y permitirle actitudes que después ya no eran controlables, y que soportó por mucho tiempo, con tal de no separarse de su nieto”.

“Se quedó sin el apoyo de su suegra, tanto emocional como económicamente. Todavía tiene el de sus padres, pero evidentemente no es lo mismo. De hecho, sus papás ya le habían advertido de que se saliera de esa casa, y ella hizo caso omiso”.

“Ojalá pronto se arregle esto de la mejor manera, por el bien de Imelda y de su pequeño. Cuando Imelda recupere a su hijo no sabemos qué tan fracturada va a quedar la relación entre ellas, y si después de esto Maribel podrá ver a su nieto. Esperemos que sane la relación entre ambas”, concluyó.

Para conocer más acerca del proceso legal, consultamos al abogado Víctor Carrillo, que no lleva el caso, pero nos dio su opinión al respecto.

El abogado nos explicó por qué el niño se quedó con Maribel Guardia y no con su mamá: “El MP valoró la situación. Tomó algunos elementos, como el vínculo que tiene con los abuelos. Tengo entendido que toda su vida el niño ha vivido con Maribel. Eso es un elemento muy importante”.

“Desde que el menor está bajo su cuidado, continúa estando en su entorno. Es decir, ahí tiene su recámara, sus juguetes, su escuela y todo el medio en el que se desenvuelve. Si lo asignas a la abuela materna, es sacarlo de su círculo familiar, por eso las autoridades hicieron lo correcto jurídicamente”.

“Además, quiero suponer que ella (Maribel) ya inició el procedimiento familiar (demanda de controversia familiar), para que determinen la custodia provisional a su favor, en virtud de que ya tiene esa ventaja legal de tener al menor bajo su resguardo”.

Las dos han tomado acciones legales / Instagram

El abogado también señaló que se puede ampliar el tiempo en que el menor esté con su abuela, según las investigaciones. “El MP puede hacer la ratificación de que la abuela paterna siga cuidando al menor o hacer una modificación y dárselo a otro familiar o regresarlo a la madre, de acuerdo con la investigación. Se deberán hacer estudios socioeconómicos, toxicológicos, psicológicos, entrevistas a testigos, informes de peritos en informática, entre otras, para así determinar que las acusaciones tienen sustento y revocar esta medida, pero no creo que sea el caso”.

Le preguntamos si a Imelda le pueden quitar a su hijo: “La mamá ha manifestado que tiene problemas psicológicos. Deberá acreditar por medio de un documento de un psiquiatra o de un centro de rehabilitación que está dada de alta. Ahí se le va a complicar, porque dicen que tienen en su contra videos muy contundentes de lo que se le está acusando. En este caso no veo corrupción, ni favoritismo, ni beneficio, por tratarse de una figura pública. Todo se ha hecho de acuerdo con la ley”.

“En el caso de las sustancias prohibidas, le realizarán estudios toxicológicos para saber qué consumía. También se llevarán a cabo estudios de trabajo social a los abuelos maternos y paternos, para ver quién podría ser apto para quedarse con el menor”.

“Me imaginó que ya se hizo o está por presentar la demanda de controversia familiar para buscar que un juez de lo familiar otorgue la custodia provisional y, después del juicio, la definitiva. Hay que esperar de un mes a mes y medio para ver cuándo podría ser la primera audiencia en este procedimiento ante el juez de lo familiar”, concluyó.

Estado actual del pleito entre Maribel Guardia e Ime Tuñón

Imelda Garza Tuñón recibió una llamada del director del colegio de su hijo para avisarle que la actriz y su pareja, Marco Chacón, habían acudido antes del horario de salida para recoger al niño, pero era necesario que ella otorgara su permiso. Según Imelda, decidió acudir personalmente a las instalaciones para impedirlo, pero al llegar ya la esperaban las autoridades, quienes la trasladaron junto con el menor a la Fiscalía.

Frente a los medios, esa misma tarde dio a conocer que la comunicación entre ella y Maribel ya no estaba bien. Argumentó que todo podría haber sido porque descubrió una supuesta infidelidad por parte del esposo de Maribel:

El pasado 21 de enero, la actriz Maribel dio a conocer que interpuso una denuncia con el fiscal de investigación de delitos cometidos en agravios de niñas, niños y jóvenes, en contra de su nuera, Imelda, con la finalidad de proteger la integridad física y moral de su nieto.

Después de que el niño pasara toda una noche en el DIF

Imelda se pronunció con molestia y decepción por parte de las autoridades, pues según ella no había pruebas suficientes sobre las acusaciones en su contra.

El periodista Carlos Jiménez compartió parte de las pruebas que se presentaron en la denuncia. Reveló que la actriz acusó a Imelda de, supuestamente, consumir drogas en la casa donde habitaban todos, dar acceso a hombres con los que, presuntamente, tenía encuentros sexuales y recibir droga detrás de una virgen.

Imelda Garza Tuñón aclara qué recibió en la casa de Maribel Guardia / IG: @imetunon / c4jiménez

• En un video difundido en redes sociales, Maribel Guardia aseguró que su intención no es quedarse con la custodia de su nieto.

• Tuñón acudió a la Secretaría de la Mujer, dio una serie de declaraciones a los medios de comunicación que la esperaban fuera del lugar, y visiblemente deshecha le mandó un mensaje a su hijo.

• Javier Ceriani, en su programa, comentó que, supuestamente, Imelda le robó a Maribel, clonando las tarjetas, de 2 a 3 mil 500 dólares durante un año y medio. Aun enterándose de eso, Guardia la justificó.

• También el periodista detalló que, aparentemente, el niño llegó a ver a su mamá Ime Tuñón boca abajo, desnuda, acompañada de dos hombres semidesnudos, en la misma cama donde dormía con su papá.

• De igual forma, Ceriani mostró la identidad de uno de los hombres que metía a la casa y que, supuestamente, es un piloto aviador. Incluso compartió un mensaje que supuestamente Imelda le dejó: “Hola, amor. Tuvimos que salir porque tenía cita para un facial o manicura, pero regreso para que desayunemos”.