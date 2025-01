Imelda Tuñón rompe en llanto; desmiente las acusaciones y pide que Maribel Guardia le regrese a su hijo

En una desgarradora entrevista en ‘De primera mano’, Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, rompió en llanto mientras defendía su honor y suplicaba por la custodia de su hijo. La joven madre, quien ha sido señalada de supuestamente irse de fiesta, consumir sustancias y andar con hombres, así como medicar al niño para dormirlo le pidió públicamente a su suegra, Maribel Guardia, que le devuelva a su hijo, luego de que la actriz tomara la decisión de emprender acciones legales contra su exnuera, lo que llevó a que las autoridades le otorgaran a Maribel la custodia del pequeño por 10 días.

La tía de Imelda, Addis Tuñón es parte de los conductores del programa y ha dicho que Maribel también debería someterse a un antidoping para ser parejos, entre otras cosas.

Imelda Tuñón se defiende de las acusaciones en su contra: No ha estado con hombres en su casa ni le ha dado pastillas a su hijo

Ime rompió el silencio en una videollamada con el programa de espectáculos de Imagen Televisión. Con la voz entrecortada y algunas lágrimas, la viuda de Julián Figueroa expresó su dolor por la situación que enfrenta. Según Imelda, la razón detrás de la decisión de Maribel Guardia de tomar acciones legales en su contra es el temor de la actriz de que el niño no esté bien bajo su cuidado.

“Mi familia también está al pendiente de mi hijo. Yo sé que lo estoy haciendo bien”, aseguró Imelda, quien intentó calmar los rumores en su contra desmintiendo que consuma sustancias, que lleve a hombres a la casa que comparte con su hijo, así como administrarle pastillas para dormir a su niño. Además, reveló que se sometió a un antidoping para demostrar que no consume sustancias ilícitas y que los resultados, que dará a conocer pronto, serán negativos.

Imelda llegó a la Fiscalía por el problema con Maribel Guardia / TVNotas

Imelda dejó claro que su mayor preocupación es cómo le explicará a su hijo lo que está ocurriendo. "¿Cómo le voy a decir a mi hijo que no lo puedo ver? Es horrible que él se dé cuenta de que no quieren a su mamá. Mi hijo va a quedar marcado por esta situación”, expresó entre lágrimas, dejando entrever la angustia que siente como madre.

Imelda Tuñón se defiende de las supuestas pruebas en su contra

La situación entre Imelda y Maribel Guardia se ha intensificado con una serie de acusaciones como la de una examiga de Ime, Nagibe Abbud, quien nos contó en TVNotas que tiene pruebas de que Imelda sí consume sustancias y que además, no se hace cargo de su hijo, así como que trataba mal al fallecido Julián Figueroa porque se enojaba de verla consumiendo.

“Ella necesita apoyo profesional, pero nunca lo va a aceptar. Le gusta mucho la fiesta y las sustancias prohibidas. Yo tomo responsabilidad de lo que digo, porque tengo las evidencias. De él nunca se hizo cargo. No es una buena mamá. En una ocasión nos habló a las 2 de la mañana. Estaba borracha, llorando. Fuimos y nos pidió que no hiciéramos ruido porque Maribel estaba dormida. Su hijo estaba con ella viéndola alcoholizada. En ese momento solo estaba un familiar de Julián. Ella se va a acordar de mí. No le hacía caso ni le ponía atención. Imelda quiere a su hijo por el dinero. Lo está utilizando como cajero automático. Para eso lo quiere. Espero que ahorita se esté arrepintiendo”, dijo.

Ante estas acusaciones, Imelda Tuñón se defendió diciendo. “No me drogo, y no lo he vuelto a hacer”, aseguró. En cuanto a los videos filtrados que mostraban supuestos paquetes de sustancias detrás de una figura de cerámica de la Virgen de Guadalupe, Imelda explicó que estos eran, en realidad, vapeadores, desmintiendo así las insinuaciones sobre su comportamiento.

Imelda también aprovechó la oportunidad para cuestionar la legitimidad de las pruebas en su contra, asegurando que no existe ninguna evidencia contundente que demuestre su culpabilidad. “No tienen nada en mi contra. Yo soy una madre que solo quiere estar con su hijo”, indicó, diciendo también que no entiende de dónde vienen las acusaciones de su examiga porque la conoce como una niña dulce.

Sin embargo, Ime no pudo decir si el famoso piloto con el que supuestamente la habrían encontrado en la cama existe o no existe, por lo que desvió el tema diciendo que todas las pruebas deben de estar en la carpeta de investigación y no en los medios de comunicación o redes sociales.

Imelda Tuñón suplica tener a su hijo de nuevo

Imelda Tuñón, con la voz quebrada y llena de desesperación, le suplicó a Maribel Guardia que le devuelvan a su hijo. “Es un hecho que va a quedar marcado en la vida de José Julián (lo que pasó)”, concluyó entre lágrimas.

Los 10 días llegarán a su fin muy pronto y se desconoce lo que pueda pasar en el caso.

