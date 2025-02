¿Imelda Tuñón al borde de la muerte cuando le quitaron a su hijo? Su padre hace inquietantes declaraciones

La conferencia de prensa organizada por Maribel Guardia, en la que reveló si Julián Figueroa murió por una sobredosis, generó una ola de especulaciones y fuertes reacciones en el medio del espectáculo.

Imelda Tuñón acudió a su tía Addis Tuñón para ofrecerle una larga entrevista en la que respondió a Maribel Guardia y ventiló muchos detalles de su relación con la madre de su fallecido esposo, Julián Figueroa.

La joven destapó que la actriz de ‘Lagunilla mi barrio’ y su marido, Marco Chacón, le empezaron a hacer desplantes con el objetivo de apartarla de la familia, confesó que sintió que la empezaron “a cortar”.

Imelda comentó a Addis Tuñón que el motivo por el que se quedó en casa de Maribel, tras la muerte de Julián Figueroa fue porque tiene el “síndrome del cuidador”. De acuerdo con sus palabras, Imelda nunca ve por su dolor, ve por el de los demás. Asimismo, afirmó que Guardia tiene un problema emocional muy fuerte, que está muy fracturada por la pérdida de su único hijo.

Otra cosa que destacó es que la costarricense solo estaba interesada en que la encierren y que esta no era la primera vez que Maribel Guardia intentaba quitarle a su hijo.

Días después de la entrevista publicada en el canal de la presentadora de ‘De primera mano’, Tuñón, a través de sus redes sociales hizo una transmisión en vivo en la que destacó que las declaraciones de Maribel Guardia incitaban al odio en su contra. Así lo dijo:

El pasado lunes 3 de febrero el padre de Imelda Tuñón creó un perfil en Instagram para publicar un largo comunicado en el que se lanzó contra Maribel Guardia. ‘Tito Frank’ hizo duros señalamientos contra la actriz y ventiló que, según él, Maribel pagó para ocultar los motivos por los que murió Julián Figueroa:

‘Tito Frank’ reveló que la noche del 21 de enero como a las 11 de la noche lo dejaron pasar a las instalaciones de la Fiscalía para “hacer la pantomima” de que lo examinaban para ver si le daban a su nieto cuando, según él, ya se lo habían entregado a Maribel Guardia. Además, señaló que lo dejaron salir a las 5:40 am del 22 de enero y describió las terribles condiciones en que encontró a su hija, ¿casi muere?

‘Tito Frank’, padre de Imelda Tuñón

“Estábamos a menos dos grados, mi hija estaba en el piso recargada sobre la cortina, muerta de frío, los labios amoratados y las uñas azules, temblando incontrolablemente, cubierta por un manto de los que la prensa le habían obsequiado y me decía '¿Qué pasó?, ¿Dónde está (mi hijo)?... Ella no quería abandonar el lugar, no quería alejarse del sitio donde lo vio por última vez...”