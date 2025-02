Hermana de Julián Figueroa revela que la mamá de Imelda Tuñón tiene problemas de adicciones

Maribel Guardia denunció a Imelda Tuñón con el objetivo de proteger a su nieto. La actriz alega que la madre del menor enfrenta problemas de adicciones que podrían poner en riesgo al niño y le ha pedido buscar rehabilitación.

Por su parte, Imelda Tuñón ha negado rotundamente consumir sustancias y acusa a Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón, de querer obtener por la fuerza la custodia del niño.

En medio de la batalla legal, Marcelia Figueroa, hija de Joan Sebastian y media hermana del fallecido Julián Figueroa, respalda la versión de Maribel Guardia. En una entrevista con el programa ‘Ventaneando’, Marcelia afirmó haber sido testigo de la problemática y señaló que el consumo de alcohol y otras sustancias por parte de Imelda Tuñón era una constante en su vida.

“La situación es grave y lleva bastante tiempo ocurriendo, estas conductas de ser madre y estar tanto en la fiesta y estar exponiendo al niño, yo estando ahí sí veía que se iba por días y nadie sabía dónde estab. Se iba una noche, dos, tres, le hablan, no contesta, ni un mensajito a Maribel”. Marcelia Figueroa a ‘Ventaneando’

Marcelia Figueroa asegura que la mamá de Imelda también tiene problemas de adicciones

Asimismo, hizo referencia a que estos problemas podrían tener un origen familiar, mencionando que la madre de Imelda Tuñón también tendría antecedentes de adicciones.

“Les puedo decir, porque yo lo vi de cerca, es que la mamá también padece este tipo de adicciones, por lo menos al alcohol, no sé si a otro tipo de sustancias, no puedo opinar. Pero sí tiene también temas por ahí de salud mental, entonces, sí es una tendencia, no es un secreto. No sé su papá qué opine o qué sepa, porque sé que no estuvo presente en su vida por mucho tiempo, pero es algo que está presente”. Marcelia Figueroa a ‘Ventaneando’

Además, recordó haber presenciado situaciones preocupantes mientras Julián Figueroa aún vivía:

“Me tocó verlo incluso cuando Julián vivía, a las dos, tanto a la mamá como a Imelda, en Cuernavaca en casa de Julián poniéndose la fiesta enfrente de mi hermano”.

Hermana de Julián Figueroa revela que Imelda Tuñón no apoyaba a su hermano tras rehabilitación

“No sé si la confrontaron, pero sí me consta que se le brindó la ayuda. Siento que para un niño es difícil, pero sí se daba cuenta, quizá no sabe qué pasa, pero sabe que su mamá no está normal”.

Por otro lado, Marcelia Figueroa también señaló a Imelda Tuñón como alguien que no ayuda a su hermano en su lucha contra el alcoholismo, incluso después de haber recibido tratamiento.

“Les puedo compartir que mi hermano jamás tomaba conmigo y yo consideraba que no era lo correcto y él me decía ‘tú sí puedes, yo no lo hice porque no me parecía, ella iba y le ponía la botella y para él era un conflicto horrible’”, declaró Marcelia.

Según su testimonio, los problemas de adicción de Imelda Tuñón no eran nuevos y se manifestaban desde que Julián estaba vivo; lo que incluso generó conflictos en su relación.

“No vengamos a decir qué triste que no está con la mamá cuando la mamá nunca estaba estando”, concluyó la hija de Joan Sebastian. Sus declaraciones surgen luego que el papá de Imelda Tuñón revelara que Maribel Guardia pagó por ocultar lo que le provocó a Jualián Figueroa la muerte.

