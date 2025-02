Imelda Tuñón acusa a Maribel Guardia de querer encerrarla: “No entiendo qué está pasando”

La polémica por la denuncia que interpuso Maribel Guardia en contra de Imelda Tuñón, esposa del fallecido Julián Figueroa, debido a que está preocupada por el bienestar de su nieto parece no tener fin.

Tras la conferencia de prensa que dio la actriz el viernes, en la que aseguró que su nuera tenía problemas con las sustancias ilícitas, la joven revela este domingo con Addis Tuñón que, desde hace tiempo, notaba cierto rechazo hacia ella.

Según la exparticipante de ‘La academia VLA’, Maribel no solo dejó de incluirla en actividades que hacían juntas, sino también trataba de alejarla de su hijo con acciones sutiles.

Imelda Tuñón / Redes sociales

Imelda Tuñón y el rechazo que habría sufrido por parte de Maribel Guardia

En entrevista para el canal de Addis Tuñón, comentó que justamente tomó la decisión de mudarse debido a los constantes desaires de Maribel y su esposo, Marco Chacón.

“Me empezaron a dejar de invitar a las comidas. Me dejaron de invitar a los eventos, a todos lados, como que me empiezan a cortar”. Imelda Tuñón

Incluso, comentó que, en algún punto, la actriz hacía cosas con su hijo sin preguntarle primero, algo que le dolió bastante: “Yo que soy la mamá. Ya no se me pregunta. Ya no me dicen que se van a llevar al niño. Se me empieza a anular completamente. Yo ya no existo”, indicó.

Y puntualizó que, si no le avisó sobre su cambio de casa, fue precisamente porque estaba harta de sentirse no querida.

“Yo digo ‘¿qué hago? Estoy en una casa que no es mía, que no me quieren’. Es un choque fuerte en tu cabeza. Hacen acciones que me hacen sentir que no me quieren. La única que no sabía (de mi mudanza) era Maribel, pero ¿cómo le iba a avisar si ella no me avisaba cosas como a dónde iba con mi hijo?”, aseveró.

Imelda Tuñón cree que Maribel Guardia tiene un problema emocional

La joven considera que Maribel Guardia está pasando por un grave problema emocional “bien fuerte” y por ello la denunció.

“No estoy diciendo que esté loca. Emocionalmente, está muy fracturada en estos momentos. Hasta cierto punto, está convencida de que, ciertas cosas, que ve desde su panorama, sí son ciertas”, dijo.

A pesar de todo, reiteró que la actriz jamás ha tenido la intención de ayudarla ante sus supuestas adicciones, sino que “solo quiere que la encierren”.

“Llega un punto en que todo lo que haga está mal. Ya todo lo interpretan como que voy de fiesta. Yo creo que ella, genuinamente, piensa que estoy en malos pasos, pero también creo que a ella no le interesa que demuestre que yo esté limpia. A ella lo que le interesa es que me encierren. Así lo siento, porque no me pregunta: ‘¿Estás limpia?’ Solo dice: ‘Intérnate’”, señaló.

La joven dejó claro que hizo públicos sus resultados de antidoping para limpiar su imagen y recuperar a su hijo, no para demostrarle algo a la actriz, pues considera que ella no es nadie para juzgarla o exigirle cosas como internarse en un centro de rehabilitación.

Maribel Guardia e Imelda / Instagram:@imetunon

¿Dónde se encuentra el nieto de Maribel Guardia actualmente?

En la conferencia de prensa que ofreció hace algunos días, Maribel Guardia reveló que, por dictamen de la autoridad, su nieto se quedará por 90 días más con ella, en lo que se realizan las investigaciones correspondientes.

Durante el encuentro, así como en el comunicado que dio poco después de denunciar a su nuera, dejó claro que no desea alejar a Ime de su hijo, sino que ella pueda recuperarse de sus problemas para poder ser la madre que necesita el pequeño.

Este caso ha sido muy polémico debido a que ambas han dado sus propias versiones de la situación. Mientras que la celebridad sostiene que solo quiere lo mejor para el menor, Imelda asegura que todo esto se origina por el rencor que supuestamente le tiene Maribel por haberle comentado sobre una supuesta infidelidad de su esposo, Marco Chacón.

