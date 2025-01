Inicia la temporada del amor en la Casa de Emilio “el Indio” Fernández

Arranca la temporada del amor de teatro en la Casa Emilio “el Indio” Fernández en Coyoacán en la Ciudad de México, donde podrás disfrutar de siete obras cortas y el musical Drácula. Los padrinos fueron Aitor Iturrioz, Darío Ripoll y Ariadna Tapia, quienes disfrutaron de estas nuevas puestas.

Detalles de las obras y el musical en la Casa de ‘el Indio’ Fernández en Coyoacán

La productora y nieta de don Emilio, Citlalli Fernández, nos dio todos los detalles. “Estamos muy contentos. Es una temporada muy entrañable y nostálgica. Yo creo que a todos y la mayoría van a encontrar frases y momentos en los que se van a identificar”.

“Estoy muy conmovida porque todos hemos tenido amores de muchos tipos: tu primer amor, el amor inconcluso y el amor entrañable. En ‘Nos tomamos un café', me quedé reflexionando, porque te pones a pensar con quién dejaste un café pendiente”.

“La de ‘Nebraska’ me encantó porque es una obra muy precisa y concisa. Es muy retro y la historia está plantada en años pasados y te sumerges en la época con la música y todo. La de ‘Solamente una vez’ es una historia bellísima. Son dos personajes que están en distintas épocas. Me esperé todo este año y la he vuelto a poner corregida y aumentada”.

La temporada teatral inició en Casa de Emilio ‘el Indio’ Fernández 2025 / Mauro Godoy / TVNotas

“La de ‘A corazón abierto’ está muy bonita, porque juegan con la comedia y hay un factor sorpresa. En ‘Quédate conmigo esta noche’ la canción principal es la de Rocío Dúrcal del mismo nombre y tiene el vintage. ¿El Rincón de una cantina’ es una comedia que te mueres de la risa y está buenísima desde el minuto uno hasta que sales”.

“‘Autostop’ es un juego un poquito macabro de esas parejas que entran en cierta rutina y como para enamorarse se inventan un juego con el afán de avivar la chispa del amor. El musical ‘Drácula’ inicia la primera semana de febrero. Les va a gustar mucho y es la única de larga duración”.

Funciones, boletos, precios y fechas de la temporada de teatro en la Casa de Emilio ‘el Indio’ Fernández en Coyoacán

“Los esperamos todos los viernes, sábados y domingos desde las siete de la noche. Vamos a estar hasta el 2 de marzo. Hay obras para todas las familias y pueden venir hasta con sus perritos porque somos ‘Pet friendly’”.

“Síganos en nuestras redes sociales y en el Instagram (@TeatroEmilioElindioFernández) porque vamos a estar poniendo promociones para el 14 de febrero. Pueden venir con sus parejas, mamás, amigos o a quien más amen. Y celebrar el amor y la amistad”.

Los boletos están a la venta en taquilla, con precios de $150 pesos por obra de teatro y promociones especiales de obras por dos, con un costo de $300 pesos.

