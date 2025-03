Teatro en breve presenta 16 obras en su 5a temporada

Luego del gran éxito de la cuarta temporada de Teatro en breve, inicia con todo la quinta temporada. Podrás disfrutar de 16 interesantes historias para todos los gustos. Los padrinos de esta temporada fueron Alex Bisogno, Manola Diez, Coco Máxima, Carlos Ferro, César Ureña, Jackeline Arroyo y América Ramírez, entre otros.

Coco Máxima fue madrina de la quinta temporada de Teatro en breve 2025 / Liliana Carpio / TVNotas

Declaraciones de los padrinos

El padrino de honor, Alex Bisogno, comentó: “Al teatro siempre lo he amado. Fueron nuestros inicios y siempre voy a apoyar a la gente que haga y comience en teatro. Este concepto de teatro en breve me parece maravilloso, porque es una catapulta para muchos actores y está bien padre”.

Cuando se le preguntó si le gustaría regresar a la actuación, respondió: “No sé si regresaría a actuar porque me sale mejor ser yo mismo, hacer un personaje no sé si me sale tan bien, pero no lo descarto”.

Por su parte, Coco Máxima expresó: “Estoy honrada de que nuevamente me estén hablando para ser madrina de musicales y para mí es hermoso. Yo feliz de la vida porque son amigos que he visto crecer y le están echando muchas ganas. Es como venir con la familia”.

Manola Diez fue la madrina de la quinta temporada de Teatro en breve 2025 / Liliana Carpio / TVNotas

La cartelera de la quinta temporada

El productor Paco Lalas nos habló de la cartelera: “Estoy muy feliz y emocionado por esta quinta temporada. Es una temporada bien padre, con mucha gente nueva y se está volviendo a poner de moda. La casa ha estado llena las últimas semanas y eso nos llena de emoción”.

Obras de la quinta temporada de Teatro en Breve 2025 / Liliana Carpio / TVNotas

“Son 16 obras breves en esta temporada. Los jueves y viernes son de temática sensual, mientras que los sábados y domingos son más familiares”.

“Escribí dos obras, ‘La confesión’ y ‘Un novio para mamá’, y la verdad me encantaron. Hay para todos los gustos. Una de comedia de cine mudo y está muy divertida. Se la van a pasar muy bien”.

Andrea Lagunes, quien protagoniza una de las historias, comentó: “Estoy en una comedia que se llama ‘Olvídame si puedEX’ los sábados y domingos de marzo. Es una comedia sobre las relaciones de pareja, como cuando tratamos de conocer a alguien y se aparecen los fantasmas de nuestros ex. Está muy divertida y van a pasar un rato muy agradable”.

Las obras de esta temporada son: “Crónica de una noche”, “Un novio para mamá”, “La confesión”, “Tres regalos”, “Disfunción eréc%$#”, “La Cena sin palabras”, “Sin ropa, sin salida y con Tequila”, “A la cuenta de 3”, “El dulce karma”, “María bonita”, “Pasaje del amor”, “Mi gran noche”, “Se me cayó el jabón”, “Olvídame si puedEX”, “La primera cita” y “La mejor mala decisión”.

¿Dónde está Teatro en breve? ¿Dónde comprar boletos?

‘Teatro en breve’ está en Avenida Coyoacán 931, colonia del Valle, CDMX.

Los boletos están disponibles en la página de ‘Teatro en breve’ y los precios inician en 225 pesos por un paquete de tres obras, a escoger.

Las funciones de ‘Teatro en breve’ son de jueves a domingos:



jueves 08:00 p.m. – 10:30 p.m.

viernes 08:00 p.m. – 10:30 p.m.

sábados 07:00 p.m. – 10:00 p.m.

domingos 06:00 p.m. – 09:00 p.m.