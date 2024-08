Ferka responde a comparaciones con Mariana Echeverría: “Es un abismo de diferencia brutal”

Ferka ha respondido a las recientes comparaciones con Mariana Echeverría, subrayando que las diferencias entre ambas son “brutales”. Ferka dejó claro que jamás se involucraría en una disputa por algo tan trivial como un mango y enfatizó que cuando ella habla, lo hace con argumentos sólidos.

Mariana Echeverría, participante actual de ‘La casa de los famosos México’, ha generado controversia con su comportamiento en el reality show de Televisa. Su participación ha sido objeto de numerosas críticas, especialmente por su actitud hacia otros concursantes como Briggitte, Arath y Mario Bezares.

Esta controversia ha llevado a los usuarios de redes sociales a compararla con Ferka, quien fue una de las figuras más polémicas y menos queridas en la primera temporada del programa el año pasado.

Ferka reacciona a comparaciones con Mariana Echeverría

Ferka, en respuesta a estas comparaciones, comentó en un live mientras leía comentarios de sus seguidores: “Ya te quitó el trono Mariana Echeverría. No sé si el trono, pero que aguanten vara, que les toque disfrutar el éxito de ‘La casa de los famosos México’ para bien o para mal. Que gocen estar en la boca de todos. Yo amo y abrazo todos los proyectos, de todo se aprende”.

Ferka asegura que se mostró tal cual en el reality

“No intento caerle bien a la gente tampoco. Así soy en mi vida, así me mostré en el reality. Si soy m4mon@.., sí soy m4mon@.. y prefiero ser m4mon@.. a ser una mala persona. Me explico, pero jamás me pelearía por un mango, que además ni está dentro del presupuesto, que es un regalo de una fiesta”. Ferka

Ferka también expresó su sorpresa ante las comparaciones, afirmó que cuando ella habla siempre es con argumentos y aclaró que no se pelearía por cosas sin sentido.

“Digo chale, ¿qué comparan, o sea, ni al caso? Cada quien tiene sus carreras, sus personalidades, sus buenas o malas decisiones porque también las he tenido, porque todos hemos tenido errores. Pero me han llegado una cantidad de comparaciones con Mariana que ha sido brutal, y les digo, me parece una diferencia abismal brutal porque yo no digo p3ndej... sin argumentos. Todo lo que digo es con argumentos y con pruebas, cuando abro la boca, así que no”, concluyó.

