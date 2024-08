Ferka no teme a que se le junten sus ex Jorge Losa y Christian Estrada ¡Lista para el reencuentro!

La semana pasada se presentó al nuevo panel de conductores de Venga la alegría, fin de semana. Platicamos con Ferka, quien se integra al programa, y nos contó cómo se siente ante este nuevo reto. “Siempre tenía la oportunidad de que me invitaran a los matutinos, pero ahora ya es formal. Es la primera vez que soy conductora titular. Estoy muy feliz”.

Con 20 años en el medio, para Ferka es momento de cosechar lo sembrado. “Ha sido un gran año para mí. Estoy súper agradecida. Qué bueno, porque soy muy inquieta. Me encanta que, si termino un proyecto, me cambio el pelo y llega otra aventura. Es momento de cosechar lo que venía trabajando. Esta carrera es de resistencia”.

Ahora que está en el matutino, la pregunta obligada fue si ya estaba lista para reencontrarse con sus examores, quienes, curiosamente, participan en el mismo reality: “No sé cuándo salgan de Turquía, pero son bienvenidos en el foro. Y que pase lo que tenga que pasar. Que les vaya muy bien y, si tienen que venir al programa, aquí estaremos para hablar de su experiencia. Ha sido fuerte que ambos me mencionen en el reality porque es mi vida, mi historia”.

Ferka, Titi Jaques, Jawy Méndez y Rey Grupero son los nuevos conductores de la nueva etapa del programa / Francisco Mancera / Archivo TVNotas

“Son grandes competidores. Hablamos de 2 hombres que son imporantes en mi vida. Uno es el padre mi hijo (Christian Estrada). Jorge Losa es una gran historia de amor para mí. Son personas que me han marcado. Verlos y que luego digan que soy una gran mujer y me siguen amando. Ya no entiendo (rie)”. Ferka

Asegura que es momento de centrarse en ella misma: “Mi corazón está bien. No dejo de ir a terapia. Eso me ha ayudado en el proceso. Entrar a MasterChef me distrajo. El ejercicio es también un gran aliado. Hoy estoy mucho más concentrada en mí. Y ya estoy abierta al amor”.

Este momento de su vida no lo cambia por nada: “Entrar al programa cambió mi rutina. Tengo grandes aliados en casa que me apoyan con mi niño. Trabajo los fines, pero toda la semana estoy con él. Lo llevo a sus clases y estamos en casa juntos”.

Christian Estrada y Jorge Losa participan en La isla ahí han mencionado a Ferka en varias ocasiones / Francisco Mancera / Archivo TVNotas

“Ahorita está con mis papás, que son mi red de apoyo. Salgo y me la vivo con él. Entonces es bueno que vea que mamá lucha por sus sueños”.

También nos compartió que participar en diferentes reality shows ha sido bueno y malo para ella, pero que de todo ha aprendido: “Son etapas, como bien dicen. Al otro reality (La casa de los famosos) entré para disfrutarlo al máximo, pero me llovió durísimo por ser tan frontal con mis compañeros”.

“Toda mi vida he sido así. Y ahora que participé en MasterChefvieron otra parte de mi vida y como que se calmaron las aguas con el público. Sé que todo es parte del show y siempre lo he entendido”, concluyó.

Su romance con Christian comenzó en 2020, cuando compitieron en Guerrero. Tienen un hijo en común. / Francisco Mancera / Archivo TVNotas

María Fernanda Quiroz ha participado en diversos realities

Estudió actuación en el CEFAT de TV Azteca.

(2016), Guerreros (2020), Inseparables: amor al límite 3 (2022), La casa de los famosos México (2023), MasterChef celebrity México (2024). También la hemos visto en programas y series de TV. Entre ellas: Montecristo

(2006), Se busca un hombre (2007), Tengo todo excepto a ti (2008), Destino (2013), Las Bravo (2014), Rosario Tijeras (2016), Señora Acero (2017), La doble vida de Estela Carrillo (2017). Ahora conduce Venga la alegría.

