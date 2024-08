Conductores de ‘Hoy’ arremeten contra Adrián Marcelo tras las peleas con Arath de la Torre: “Es un psicópata”

Adrián Marcelo, conocido creador de contenido, se encuentra nuevamente en la polémica tras las palabras dirigidas a Arath de la Torre, luego de la eliminación de Luis ‘Potro’ Caballero de ‘La casa de los famosos México’.

La tensión entre ambos surgió cuando Adrián Marcelo, visiblemente molesto, le advirtió a Arath que no dudaría en jugar sucio para eliminar a los miembros del equipo Mar.

Durante la acalorada discusión, le lanzó una advertencia al presentador: “Deja de hacer lo que has estado haciendo conmigo. No lo hagan. Si lo dejas de hacer, yo te respeto, pero no seas cínico. Les gusta provocar. Lo que más detesto son los pasivos-agresivos. ¿Quieres jugar así? Adelante, sigan festejando. Esta es la tercera semana”.

Las declaraciones de Adrián Marcelo no tardaron en volverse virales, generando una oleada de críticas tanto del público como de los compañeros de Arath en el programa “Hoy”.

Uno de los presentadores del matutino no ocultó su molestia y lo calificó como “un psicópata”, dejando claro el descontento que ha generado la actitud del influencer. La situación ha encendido el debate sobre el comportamiento de Adrián Marcelo, quien ya ha sido objeto de controversias anteriores.

Compañeros de Arath de la Torre arremeten contra Adrián Marcelo

El reciente enfrentamiento entre Adrián Marcelo y Arath de la Torre ha generado una ola de reacciones entre los compañeros del actor en el programa “Hoy”. Arath, quien se encuentra temporalmente fuera del matutino para participar en La casa de los famosos México, ha sido defendido por sus colegas tras los duros señalamientos que hizo Adrián Marcelo en su contra.

Una de las presentadoras del programa expresó su indignación: “Como público, este tipo [Adrián Marcelo] genera un shock y una frustración. La manera en que amenaza, en que dice ‘yo no tengo nada que perder’ y ‘lo vamos a sacar con un infarto y una ambulancia a Arath’, es increíble”.

Además, resaltó la admiración que el equipo de “Hoy” siente por Arath de la Torre, reconociendo su trayectoria y su lucha personal: “Arath tiene todo nuestro amor y admiración. Sabemos de su historia y de las etapas difíciles que ha superado. Lo que ha hecho con él mismo, su prudencia y paciencia para no reaccionar ante semejante psicópata, es increíble. Es frustrante ver de lo que es capaz este tipo”.

Nicola Porcella, quien actualmente está cubriendo el lugar de Arath en el programa, también se sumó a las muestras de apoyo: “Quiero decir que este es el lugar de Arath. Yo solo estoy supliéndolo, y le agradezco por animarme a seguir luchando por mis sueños. Arath es una persona increíble y lo está demostrando en La casa de los famosos México”.

Por su parte, Paul Stanley expresó su asombro ante la conducta de Adrián Marcelo: “Lo más fuerte es que esta persona es psicólogo, ¿no? Qué manera de humillar a la gente”.

Las palabras de los compañeros de Arath de la Torre reflejan la solidaridad del equipo de “Hoy” ante los ataques recibidos por el actor.

