Adrián Marcelo y Arath de la Torre se vuelven a enfrentar tras la expulsión de Potro: “Para mí no hay reglas”

La situación en La casa de los famosos México está nuevamente muy complicada. Recordemos que el pasado domingo 11 de agosto se llevó a cabo la tercera eliminación del reality show. En esta ocasión, los 13 habitantes se encontraban nominados debido a que realizaron un complot en las votaciones, algo que está prohibido en el programa.

Tras esta situación, y después de que el público votara para salvar a su favorito, el tercer eliminado de La casa de los famosos México fue Luis ‘Potro’ Caballero, lo que causó gran sorpresa para el equipo Tierra.

Luis ‘Potro’ Caballero eliminado de La casa de los famosos México / Instagram: @lacasadelosfamososmx

¿Qué le dijo Adrián Marcelo a Arath de la Torre en el “sinceramiento”?

El enfrentamiento del domingo entre Adrián Marcelo y Arath de la Torre fue muy tenso, pues el influencer no dudó en decirle todo lo que sentía: “Quiero que te vayas por pura empatía. Es difícil cuando se te cae un ídolo en la parte laboral. Siempre te admiraré, pero conocerte en el plano personal me ha decepcionado profundamente. Tú estudiaste dos años para ejercer la actuación. Yo estudié cinco años la carrera de psicología para saber quién eres verdaderamente, y lo que veo es que eres una bomba de tiempo. El viernes casi sufres un infarto. Estás conteniendo lo que te está pasando, y tus idas al confesionario... sabrá Dios a qué, cada vez son más constantes”.

Adrián Marcelo señaló que en los últimos días el presentador de Hoy ha estado alejado de todos, algo que también le está afectando a su salud: “Constantemente tienes que cerrar los ojos para contenerte de expresar lo que verdaderamente sientes. Me habían advertido sobre tus actitudes iracundas, coléricas y sobre el difícil manejo del enojo que tienes. No había querido creerlo, pero todo esto es solo una muestra de lo manipulador que eres”.

Por su parte, Arath de la Torre le respondió a Adrián Marcelo ante estos fuertes señalamientos: “La gente te humilla y luego se hace la humillada… Es muy interesante ver cómo todo un país entero te vio burlarte de una persona que no eligió una enfermedad. Soy padre de familia. Mis hijos me están viendo, y que te la hayas agarrado contra alguien que no tenía absolutamente nada que ver en la situación…”

Finalmente, Arath aseguró a Adrián Marcelo que no ha empatizado en La casa de los famosos: “La verdad me sorprende mucho tu actitud de ignorancia ante la situación y que quieras revertir las cosas. Yo estoy en paz. Qué bueno que estudiaste psicología. Me da muchísimo gusto. Pudimos haber hecho cosas maravillosas tú y yo, pero creo que, como bien dices, no empatizamos. No solo me ofendiste a mí, sino a mucha gente que no eligió esta enfermedad que tengo, llamada depresión y ansiedad, y que simplemente estoy luchando contra ella. Y tú sabes como psicólogo todo lo que eso implica”.

La guerra continúa entre Adrián Marcelo y Arath de la Torre

Luego de que Luis ‘Potro’ Caballero fuera eliminado, Arath de la Torre trató de acercarse a Adrián Marcelo para aclarar lo que se dijeron en el sinceramiento. El presentador cuestionó al regiomontano cuál era el problema que tenía con él, lo que dio inicio a una nueva fuerte discusión entre ambos.

Adrián Marcelo “Gala y tú han utilizado elementos... las otras las tengo guardadas. Si lo quieres jugar así, yo no tengo nada que perder. El que tiene más que perder eres tú, en todos los sentidos”.

El creador de contenido continuó: “Deja de hacer lo que has estado haciendo conmigo. No lo hagan. Si lo dejas de hacer, yo te respeto, pero no seas cínico. Les gusta provocar. Lo que más detesto son los pasivos-agresivos. ¿Quieres jugar así? Adelante, sigan festejando. Esta es la tercera semana”.

Arath respondió que ambos habían hecho las paces para estar bien dentro del reality: “Hicimos una tregua de no meternos con cosas personales, pero empezaste a meterte en mi cabeza, que solo tú conoces… Tú sabes las cosas que has hecho. Comencé a detectar ataques pasivo-agresivos. Prefiero un golpe de frente. No viniste a golpear como en las galas”.

Adrián aseguró que no tiene nada que perder, pues el público que lo conoce sabe cómo se maneja: “¿Quieres jugar? Yo no tengo nada que perder. Cuando salga de aquí, me devolveré a mi rancho y me dedicaré a hacer videos. Hoy no quise meterme contigo porque sí hay una parte de mí que teme que tergiverses las cosas… pero si lo quieres seguir jugando así, yo no tengo nada que perder. Incluso si me rescinden el contrato y me sacan”.

Añadió: “No es una amena… Viene fuerte. Tengo varias formas de llegar a ti… Síguele haciendo eso y para mí no hay reglas. Si me rescinden el contrato, tú tienes que cuidar un puesto afuera. No te confundas pensando que México te tiene aquí adentro porque le encanta verte. ¿Quieres jugar a eso? Con todo respeto, vamos a entrarle, pero deja de ser cínico”.

Arath de la Torre se defiende del ataque de Adrián Marcelo

Arath de la Torre escuchó nuevamente lo dicho por su compañero y le aseguró que él no se ha burlado de Adrián Marcelo, y le impactó cómo cambió en los últimos días su actitud hacia él.

Arath de la Torre “Me sorprendió que me dejaras de hablar, que bajaras la mirada, que pusieras distancia… Estás confundido, Adrián… Creo que estás mal, te lo digo en buena onda”.

El presentador de Hoy mencionó que él “no necesita adulación de nadie” y aseguró que confía en la carrera que ha construido durante varios años. Le propuso una tregua para “la estabilidad de la casa”.

“Llevo muchos años en esto. México me quiere… yo, por la estabilidad de la casa. Si tú sientes que soy el problema, te ofrezco una disculpa… ya basta. No te tengo rencor en lo más mínimo. Me dijiste lo que me dijiste a nivel nacional. Yo aguanto”. Arath de la Torre

Luego de varios minutos de discusión y que Mariana Echeverría intentara que esta discusión no llegara a más, Arath le dio la mano a Adrián Marcelo y le pidió que jugara limpio.