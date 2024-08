Potro es el eliminado de La casa de los Famosos México ¡dura baja para el cuarto tierra!

Se vivió una gala de eliminación cardíaca porque todos resultaron nominados en ‘La casa de los famosos México’ debido a que fue detectado un complot por parte de los habitantes.

Cada cuarto hizo su estrategia para lograr debilitar al otro grupo, así que se mostraban nerviosos por lo que sucedería.

Por su parte, los televidentes votaron por su favorito para salvarlo y se rumoraba que Sabine, Agustín, Mariana o Ricardo serían los que menos votos tenían, según trascendidos no oficiales.

#Potro se convierte en el tercer eliminado de esta Segunda Temporada de La Casa De Los Famosos México 😱🫢#LaCasaDeLosFamososMx, de lunes a viernes 10:00 p.m. por #El5, domingos, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #VIX 📺📱 pic.twitter.com/gT49OQZc07 — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 12, 2024

Sin embargo, esta noche se dio a conocer que Potro Caballero fue el tercer eliminado del reality, siendo una gran baja para el cuarto tierra entre 33 millones de votos del público.

¡Se enfrentan en ‘La casa de los famosos México’!

Durante la gala, por supuesto que hubo sinceramientos entre los nominados, así que se dieron con todo.

Lo que llamó la atención es que Mario Bezares se sinceró con Potro y dijo abiertamente que quería que él fuera el eliminado por estrategia porque querían debilitar a su cuarto y finalmente así fue.

Uno de los posicionamientos más fuertes fue el de Adrián Marcelo contra Arath de la Torre, quien le dijo sus razones por las que ya no quiere verlo en el reality: “Conocerte en el plano personal fue una decepción, me habían advertido de actitudes coléricas, eres manipulador, estas sufriendo y por empatia me gustaría que estés donde debes estar con tus seres queridos, me das miedo, me produces tristeza y perdón por lo que voy a decir pero hasta un poco de lástima”, dijo, aunque Arath no quiso responder a sus contundentes palabras.

Otros sinceramientos polémicos fueron los de Gala y Adrián Marcelo, porque ella le echó en cara las burlas que ha hecho hacia ellos, así como el de Ricardo hacia Mario porque Mayito le recordó que solo está en su contra porque enfrentó a Sian y tiene interés en él.

#AgustínFernández y #GalaMontes son los encargados de continuar en El Sinceramiento 😱👀#LaCasaDeLosFamososMx, de lunes a viernes 10:00 p.m. por #El5, domingos, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #VIX 📺📱 pic.twitter.com/oj3n3xejFt — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 12, 2024

Finalmente, Potro se quedó sorprendido por su salida y declaró que según él iba muy bien en el juego, por lo que tiene curiosidad de saber qué fue lo que pasó.

Recordemos que Potro había sido habitante del reality en una temporada de Telemundo donde fue el tercer eliminado, por lo que la historia se repitió.

