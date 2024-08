La academia: este es el expulsado del cuarto concierto, el domingo 11 de agosto

El domingo 11 de agosto tuvo lugar el tercer concierto de La academia. Los 13 participantes se presentaron como solistas frente a los críticos y el público para cautivar con su actuación y permanecer una semana más, con los votos del público. Esa noche un académico fue expulsado.

Recordemos que la semana estuvo llena de polémica, pues el director Héctor Martínez se enfureció este sábado, en el programa “Camino a la fama”, que conducen Vanessa Claudio y Ricardo Casares, cuando presentaron una sección sobre las frases más polémicas que Martínez ha dicho a los alumnos. Esto no le gustó nada al director y se salió del foro, ante la sorpresa de los conductores: “Me invitan a burlarse de mi. Está bien que entretengan pero me voy.”, dijo el director de La academia.

También vimos en la transmisión 24/7 que el equipo de Bruno Mars, el cantante estadounidense que estuvo en México este fin de semana, llegó en helicóptero a la casa y dieron consejos a los chicos. La expectativa era si estaría en el concierto del domingo.

Para empezar el cuarto concierto, con ritmo, las académicas interpretaron “Despechá" y luego los académicos “Cómo te atreves a volver”, que cerraron todos juntos. Jaime Camil recordó al público, el llamado “quinto crítico”, que podrían dar hasta 10 votos en la app de La academia, para su alumno favorito de la decimocuarta generación y quien tuviera la menor votación tendría que salir el domingo.

Jaime Camil presentó a los maestros y les dio la bienvenida. El director Héctor Martínez dijo que había una superación total y un gran avance que esperaba que los críticos valoraran. Lola Cortés sorprendió con un look sin cejas y el cabello engominado.

Julio, 20 años, Hermosillo, Sonora, cantó “Amigos con derechos”

En la semana, Julio trabajó con la expresión corporal, pues le habían dicho los críticos que bailaba fatal. Antes de cantar, Reik le mandó un mensaje a Julio para animarlo.

Julio cantó mientras lo acompañaban varias bailarinas en el escenario. El panel de críticos inició los comentarios a Julio con Lola Cortés, quien reconoció su gran avance con su expresión corporal. Espinoza Paz vio en Julio su forma de cantar “particular” por lo que le querría hacer su disco con “puras baladitas”, lo ve como artista y dice que separece a Alejandro Sanz cuando chaval y no como “niño Dios”, que es su apodo. Chiquis lo felicitó porque domina el escenario. Arturo López Gavito les preguntó a sus compañeros si no le iban decir sus áreas de oportunidad al académico, porque la canción no tiene dificultad y no solo “se trataba de halagar al niño”. Le dijo que no sabe bailar, y por eso le ayudaron las bailarinas. Aunque había sido un bonito número, había tenido al menos tres desafinaciones, y debía trabajar en los graves. Le recomendó humildad y no creerse los halagos.

Isaveli, 22 años, Tetitlán. Guerrero, interpretó “Muy dentro de mí"

Isaveli trabajó la dicción y agudos más limpios en la semana. Jaime le preguntó si estaba pasando algo con su compañero “Mike”, con lo que Isaveli se sonrojó.

Arturo López Gavito le dijo a Isaveli que con su compañero anterior había muchas bailarinas y que en el número de ella el ballet que salió atrás no se había visto. gracias a su talento. La seguridad y cómo se plantó desde el principio habían sido extraordinarios. Lola Cortés no estuvo de acuerdo y le dijo que la canción había sido “plain”, que ella estuvo “parada como estatua” y los bailarines habían adornado la canción, que se volvió hartante y aburrida. Chiquis le dijo que no estaba de acuerdo con Lolita, pues la voz de Isaveli llenó el escenario, que su voz es potente y le encanta. Le dio 10 de 10. Espinoza Paz le dijo que cantó bonito, pero que el cantante debe tener cierta intuición, aunque el maestro puede sugerir, ella debería tener intuición de cómo gesticular. Todo el tiempo había estado muy sonriente y la canción es como de despecho.

Jessy, 28 años, Guamúchil, Sinaloa, cantó “Así era ella”

En la semana el director le dijo a Jessy que no le aceptaba sus lloriqueos y lo hizo renacer en La academia para dar lo mejor de él como académico. En video antes de cantar, su abuelo le mandó un mensaje y le dijo que lo quiere mucho y lo ve en La academia todo el día, pues era su sueño estar ahí, por lo que le dijo que esperaba que la canción le recordara a su mamá y cómo lo quiso.

Después de la interpretación, Chiquis le dijo que le dolía el alma, que Jessy seguía siendo uno de sus favoritos, el vestuario había estado bien, pero tenía sentimientos encontrados. Espinoza Paz le dijo que le alegraba de que fuera un orgullo para su abuelo, que para él también su abuela había sido muy importante por lo que le arregló su casa lo que la hizo feliz, y eso no tiene precio. Le reconoció a Jessy que hubiera crecido y que dominara la canción, aunque le falló la afinación en algunas partes. Arturo López Gavito le dijo que Chiquis tenía sentimientos encontrados, porque Jessy tuvo una interpretación errática, pues no había logrado convencer. Le recomendó que debería quitar la cara de tristeza y sonreir y sentirse seguro. La construcción de la canción debería ser desde el arranque porque las desafinaciones habían sido horribles. Lola Cortés le dijo que cuando salieran a tocar puertas y se abrieran las puertas y el púbico pagaría por verlos y no le importa si el artista se siente mal o tiene enfermedades, y le había ganado el sentimiento al cantar, por lo que tiene que trabajar más. Le sugirió ponerse las pilas porque es la segunda semana que le hacen las mismas recomendaciones.

Mar, 18 años, Guadalajara, Jalisco, se presentó con “Luz sin gravedad”

Trabajó en la semana para aceptarse más. Esta semana Mar cumplió 18 años, por lo que en La academia llegó a la adultez.

Al terminar de cantar, Arturo López Gavito le preguntó a Mar dónde pensaba que no lo había hecho bien. Mar contestó que no interpretó bien y que en los agudos hubo desafinaciones. Sin embargo, el juez de hierro le dijo que no, que había sido en los graves del inicio y parecía que se iba a estrellar, aunque al final rescató la canción. Le pidió al cuerpo docente que trabajaran en las canciones completas. Chiquis reconoció que Mar avanza cada semana. Al principio no estuvo bien la canción pero la rescató y se había notado su avance. Espinoza Paz le dijo que nadie duda de su capacidad como cantante, pero sus graves al principio no estuvieron bien. Si eso es su debilidad, la puede trabajar para mejorar, pues le ve mucho futuro y puede llegar muy lejos. Lola Cortés la felicitó por su cumpleaños y le pidió que se pare como estrella. Aunque su voz es impresionante, empezó mal y se levantó como nadie. Lola dijo que ve a Mar como rockera y le encantaría ir a un concierto suyo.

Caro, 26 años, Hermosillo, Sonora, cantó “Sobreviviré"

En la semana Caro estuvo haciendo labores de limpieza para relajarse, y contó a que le dicen “mamá Caro”, con lo que, según la psicóloga, le reconocen su liderazgo. La canción le costó trabajo y ella platicó que la maestra Erika le había ayudado a para hacerlo bien para preparar su presentación de este concierto.

Al término de la interpretación, se pusieron de pie Lola y Chiquis. Arturo López Gavito inició diciendo a Caro que había sido un buen trabajo, pero que la canción había sido un grito constante donde no hubo matiz. Si bien se sabe que tiene un buen potencial y la ejecución escénica había sido brillante, con el potencial que tiene, el nivel de exigencia sería mayor. Chiquis le dijo que estaba de acuerdo con que el camino es el correcto pues es artista, pero que no escuchó gritos y había sido algo hermoso pues le dieron ganas de llorar. Espinoza Paz le dijo que tiene mucha presencia y al ser tanta su exigencia personal, podía ser algo que la limita. Sus agudos habían sido muy bonitos y le recomendó que los maestros le ayudaran a que no se oyera la respiración.

En ese momento, el director Héctor Martínez interrumpió a Espinoza Paz y le dijo que se sentara y se callara para que no se hundiera más, pues no estaba de acuerdo con su comentario, y le preguntó al cantante y crítico si se había realizado en éxito o como artista. Espinoza Paz terminó su crítica ignorando los comentarios del director. Después, Lola Cortés tomó la palabra y le dijo a Caro que la canción se debería escuchar gritada porque así la hizo Mónica Naranjo. Reconoció que Caro había cumplido con lo que le dijeron sus maestros que aprovecharon su registro vocal. Se dirigió al director y le pidió que no pusiera en tela de juicio la carrera de un artista como Espinoza Paz. Le pidió a Martínez que no se hundiera y se callara. Nuevamente se hicieron de palabras Lola y el director, quien le pidió a ella que no volviera a faltarle al respeto, a lo que Cortés le dijo que ella es una dama y que él había sido quien había sido irrespetuoso con ella y con un artista como Espinoza Paz.

Eduardo, 28 años, Ensenada, Baja California, cantó “Miedo”

Cantó la canción de esa noche que hace años grabó con un celular con su amigo fallecido, por lo que el número se lo dedicó a su amigo. Inició tocando la guitarra en vivo. Eduardo casi no pudo terminar la canción pues rompió en llanto.

Al término, López Gavito le dijo que su interpretación había sido diferente y personal. A pesar de las inconsistencias en afinación, lo más importante fue cómo vivió la canción, por lo que lo felicitó. Chiquis le dijo que le gustaría darle un abrazo y aunque el sentimiento le ganó, hizo que amara la canción aún más. Espinoza Paz le dijo que los hombres también lloran. Le pidió a Jaime que el director hiciera la crítica, pues de eso se aprende. Martínez dijo que la revisión de examen será mañana a las 10 am. Luego se levantó de su lugar.

Jaime Camil le pidió a Espinoza Paz que le diera comentarios al chico. Espinoza Paz recordó cuando le cantó a su papá una canción en vivo y dijo que las oportunidades no son solo para los que tienen capacidad vocal sino para los que sueñan con hacer las cosas. Lola le preguntó a Eduardo qué pasaría si hubiera tenido que seguir el concierto. Lola le recomendó que debe salir al escenario y no romperse en él para que pueda continuar con el concierto. Le sugirió que no se rompiera en el escenario sino afuera de él, y tuviera cuidado porque en un concierto de veititantas canciones no hubiera podido continuar con la presentación.

Brisa, 25 años, Acapulco, Guerrero, interpretó “Manías”

Jaime le dijo que alguien le había dejado un mensaje y fue de Thalía, la intérprete original de su tema, quien le dijo que tocar el corazón de una persona ya es su éxito y nunca se le olvide de dónde viene porque eso le ayuda a cimentarse. Le recordó que lo más importante está en el corazón. Thalía terminó con: “Brisa brilla”.

Al término de la interpretación de Brisa, Chiquis le dijo que había tocado muchos corazones con su interpretación en la que estuvo muy afinada. Espinoza Paz recordó que en el concierto pasado había mostrado que ser buena para las cumbias y en esta ocasión su voz había sido impactante. Sugirió que la próxima fuera una ranchera. Lola Cortés le dijo que le habría gustado verla con un pedestal para usar las dos manos, pero la voz había estado muy bien. Arturo López Gavito notó que ella canta bien y esos son los requisitos mínimos, pero que no hubo transmisión de emociones. Indicó para él la cantó igual de principio a fin y la actuación había sido pobre. Estuvo de acuerdo con Espinoza Paz en cuanto a que la próxima cantara una “bernácula mexicana”.

Mario, 17 años, Monterrey, Nuevo León, se presentó con la canción “Estos celos”

Espinoza Paz le dijo que había sido su mejor noche sin duda, pues la afinación había estado muy bien. Sin embargo, comentó que desde su perspectiva, no se iría tan largo en el vibrato, como lo hizo en su momento Vicente Fernández, pues a veces menos es más. En cambio, Chiquis dijo que le había gustado mucho con todo y el vibrato pues hizo suya la canción. Lola Cortés también coincidió en que estuvo muy bien y no había nada más que decirle. Arturo López Gavito les hizo ver la canción es señorial y la forma como Mario había “intervenido” la canción había sido magistral pues la hizo a su manera, a sus escsos 17 años. Le aconsejó que mañana se olvidara de lo que pasó esta noche y buscara ser mejor que el día anterior para superarse, pues esta noche había sido el mejor alumno.

Cristian, de 22 años, de Guatemala, presentó “Voy a olvidarte”

Espinoza Paz le dijo que Guatemala estaba orgulloso de él. Su manera de cantar había sido increíble. Su consejo fue que procure siempre “tener el inicio bien segurito”, porque hubo un detallito. Chiquis le reconoció que esta había sido su mejor noche, pues controló su voz en graves y agudos. Lola hizo notar que tienen tres semanas escuchándolo con pop y que sería bueno escucharlo con otro género. Consideró que lo había hecho lindo pero estaría bien oírlo en otro género. Arturo López Gavito comentó que la canción estuvo espantosa y equis, porque Cristian da para mucho más y se merece ser finalista por lo que también se merece una canción digna, con lo que estaba de acuerdo con lo dicho por su “querida cejitas de cobre”, refiriéndose a Lola.

Flor, 31 años, Veracruz, Veracruz, cantó “La llorona”

Arrancó con un agudo largo e intenso, acompañada de una guitarra en vivo.

Chiquis le dijo que se ponía de pie porque su voz potente la había dejado con la boca abierta. Lola estaba muy emocionada y reconoció que el estilo había sido muy similar a la semana anterior, que comenzaba a pensar que “el cante jondo” es lo suyo. Explicó que ese género es con lo que los gitanos se expresan. “Fue maravillosa, vieja... Amo ese estilo de cantar. Te lo hicieron divino”. Le hizo ver que hizo suya la canción. Espinoza Paz dijo que la canción es anónima, por lo que es de México, de todos y cada cantante la hace suya y esta noche ella había hecho suya la canción, como nadie la ha cantado. Arturo López Gavito dijo que “la canción no convierte al flamenco”, y eso no tenía que ver con la alumna. Coincidió con Lola Cortés que es la segunda semana de un intento de flamenco y que se podría poner un reto nuevo, diferente para ella, pues Flor está entre los alumnos buenos.

Yesi, 24 años, de San Julián, Jalisco, interpretó “Pero me acuerdo de ti”

En la semana, Yesi, la doctora. estuvo trabajando en su voz, pues sentía como si tuviera algo atorado en la garganta. En sus comentarios, Lola Cortés dijo que le pareció “demasiado cantada y falta de interpretación”. Debería buscar la interpretación en partes más al oído. Espinoza Paz le dijo que su voz es angelical y que ella es muy bonita, pero que cuando ella misma se escucha se preocupa, pero que no se escuche y se suelte y se deje ir, para crecer. Chiquis le reconoció que su voz es hermosa y para ella había quedado muy plana, porque estuvo muy preocupada por cantar y no tanto por sentirla. López Gavito dice que detecta que con los alumnos con potencial están queriendo justificar que las voces son buenas, lo que ya se sabe. Hay que transmitir no solo cantar. Para él estuvo mejor la semana anterior y hay que trabajar para que la semana próxima esté mejor.

Leo, 22 años, Gómez Palacio, Durango, participó con el tema “No se va”

Leo estuvo entre los que obtuvieron menor cantidad de votos la semana anterior y dijo que trabajó mucho para mejorar y quedarse más tiempo en La academia.

Chiquis inició las críticas y le hizo ver que le gusta su voz pero no terminó de convencerla, pues la canción estaba fácil, pero ella no conectó. Espinoza Paz dijo que su voz le gustó más en esta canción, pero hubo detalles de afinación. Lola Cortés le dijo que la semana pasada había sido algo similar en el estilo pero esta vez había dado un paso atrás, pues no afinó en una canción muy simple. Podría ser su última noche y si así fuera, le pregunto si se iría pleno, porque ella cree que no. López Gavito le dijo que hubo un paso hacia atrás, pues sus desafinaciones fueron constantes; no cantó bien; se mimetizó con el ballet, con lo que hay una oportunidad para bailar y también en expresión corporal.

Mike, 20 años, de León, Guanajuato, interpretó “Eres mi religión”

Mike, a quien le apodaron “el todas mías”, en la semana siguió muy cercano y cariñoso con varias de sus compañeras. Él tocó la guitarra durante su interpretación de este domingo.

Chiquis le dijo que estuvo mejor que la semana pasada, pero su voz no brilló y desafinó. No notó avance esta semana. Espinoza Paz comentó que es “un gato amarillo” y explicó ese “dicho de su pueblo” de los gatos que son “muy vagos que andan donde quiera”. Señaló que lo siente distraído, por lo que hay que trabajar más, especialmente en la afinación. Le dio el consejo de que primero triunfe en la vida, pues lo demás llegará después por sí solo. Para Lola había sido una terrible copia de Fer de Maná, quien para ella “de por sí canta espantoso” y además Mike había desafinado. Le recomendó ponerse las pilas porque podría irse esa noche. López Gavito comentó que sintió dolor al verlo cantar porque no le vio intención de hacer una mejor la actuación que la semana anterior. Afirmó con firmeza: “Si no entienden que esta es la última vez que están en el escenario, a qué vienen. Si no tienen hambre, a qué vienen.”

El grupo Mara MP se presentó con sus temas de regional mexicano.

Edith, 24 años, Apatzingan, Michoacán, cantó “Creo en mí"

Los críticos eligieron la semana anterior a Edith como la alumna que se tendría que ir, por haber tenido el peor desempeño en el tercer concierto. Ella en la semana dijo que le sostendría la mirada a los jueces en este concierto con su trabajo.

Lola Cortés le dijo que tuvo miedo de que gritara la canción y hubo un momento al estilo de Élfaba (del musical Wicked) con “Defying gravity” y le gustó cómo lo hizo. Para ella, contaría su participación en La academia a partir de ese momento. Chiquis contó que esta canción la sacó de una depresión. Comentó que vio a otra Edith, aunque al principio de la canción no afinó, se notó su mejoría. Espinoza Paz le dijo que estaba bonito su vestido, que su voz era bellísima y su consejo fue que el inicio de la canción esté seguro. Le reconoció que tiene muchas ganas y la felicitó. Arturo López Gavito le dijo que el final había sido grandioso. Le reconoció la actitud y el aplomo aunque al principio la afinación había estado mal.

Brandon, 23 años, de Bamoa Pueblo, Sinaloa, cantó “Ella baila sola”

Las críticas las inició Chiquis, quien le dijo que esta canción no fue para él y con el baile se le fue el aire, por lo que no había conectado con su voz. Espinoza Paz le repitió que al brincar es normal que se vaya el aire, pero los maestros nunca le van a enseñar a tener estilo propio, lo cual él tiene. López Gavito le hizo ver que para él fue dramático por una sobre carga de energía, y nada tenía que ver con nada, la voz por un lado, el baile por otro. Lo que vio fue muy feo y desastroso. Lola Cortés dijo que se declaraba incompetente ante ese género musical que no conoce y se quedaba con la interpretación de la semana anterior.

El conductor, Jaime Camil, le dijo a Brandon que en La academia los sueños se hacen realidad. Le pidió que cerrara los ojos y pensara en eso que haría feliz a él y a una mujer que es muy importante en su vida.

Pasó al escenario Mireya, la mamá de Brandon y lo abrazó fuertemente diciendo que lo ama. Brandon no pudo contener el llanto. Cuando pudo tomar aire, agradeció a La academia porque su sueño era ver a su mamá con cabello ya que ella está en tratamiento contra el cáncer. Mireya le dijo que ella es fuerte y él lo debe ser también.

Bebeto, cantante de corridos tumbados, se presentó con su tema “Seremos”

El expulsado de este domingo 11 de agosto de La academia

Jaime Camil dio por cerradas las votaciones. Se presentaron en el escenario los 15 académicos que participaron en el concierto de la noche con sus maletas.

Los diez alumnos salvados fueron:



Isaveli

Julio

Yesi

Jessy

Mar

Brandon

Leo

Caro

Brisa

Cristian

Los tres menos votados fueron:

Mike

Eduardo

Mario

Flor y Edith también quedaron salvadas por el público, al igual que Mario y Eduardo.

El eliminado y quien salió en el cuarto concierto de La academia fue: Mike León.